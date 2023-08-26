機車硬被移位高雄車主怒批沒水準 網友出餿主意警教這招
高雄市一名網友乖乖將機車停放在繪製的車格裡，後發現機車遭人往外移，車身因此被刮傷，在網路社團貼文批移車者很沒水準，網友紛紛出餿主意，教當事人打爆對方機車儀表板、朝排氣管丟仙女棒，還有網友問被拖吊怎麼辦？警方指，停好車先拍照存證，若被開罰或拖吊，有圖為證可申訴。
高雄網友在臉書社團「高雄大小事」貼文，指明明就停在格子裡，硬要把人家的摩托車往外移，還刮了一堆傷，真的是沒水準的傢伙，原PO並附上當下機車被移動的照片，引起網友熱議。
不少有被移車經驗的網友紛紛出餿主意指，「打爆他儀表板」、「踩斷排氣管比較爽」、「把仙女棒、大龍炮丟進排氣管內」。有網友無奈表示「台灣日常！見怪不怪」、「沒品的自私鬼」、「水準真差」。
有網友提問「若機車被拖走算誰的」，有網友則建議，「這年代還是先拍照自保」、「停好都記得要拍照存證，以保護自己」、「停邊邊要拍照，否則被移車無法申訴罰單」。
高雄市交通大隊警方表示，通常警方到違停區域執行拖吊任務，不會發現是否原車主被移車，而是根據違停狀況逕行舉發開單或移置拖吊處理，建議在熱門停車地點將機車停好後，先予以拍照留存，若不幸被人移車遭開單或拖吊，接到罰單後可檢具照片提出申訴，以保障自身權益。
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