影／避警追捕騎車竄入摸乳巷 遭來車堵路屏東竊賊束手就擒
屏東縣潮州警分局日前在潮州鎮區捕攔捕涉及高屏地區多起廟宇香油錢竊案的陳姓男子時，陳自認熟悉路況，騎機車不斷在窄小巷道繞行逃避追捕，結果駛入建基路的「摸乳巷」時，被對向駛來的機車堵住動彈不得，當場被員警制伏，一旁民眾見狀直稱「賊星該敗」，警方訊後將他依竊盜罪嫌函送屏東地檢署偵辦。
警方調查，住潮州鎮的陳姓男子，涉及屏東縣、高雄市多起廟宇香油錢竊盜案件，警方已展開查緝，高雄地檢署也發布竊盜案件拘票查緝中；潮州分局中山路派出所所巡佐江嘉仁及警員曾世竹，日前開警車巡邏途中，在潮州鎮志成路發現陳姓竊嫌行蹤，立即下車攔截圍捕。
陳姓男子見到員警攔查隨即加速逃逸，陳因熟悉潮州鎮區路況，不斷在鎮區窄巷間來回繞行，企圖甩開警車，後來駛入建基路段「摸乳巷」時，員警自後趕至拉住陳側背包帶子，剛好對向駛來一輛機車，騎士見狀停車堵住去路，陳欲棄車逃逸時遭員警壓制逮捕，當地住戶見狀直稱「賊星該敗，踢到鐵板了！」
潮州分局長林明波說，法網恢恢疏而不漏，舉頭三尺有神明，勿因四下無人而起貪念，將非屬自己的物品佔為己有，以免涉法，並提醒宮廟加裝監視系統及加強功德箱防護設備，並應每日清點香油錢，置於安全處所存放或存入金融機構，避成為宵小覬覦目標。
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