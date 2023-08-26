快訊

「愛愛」完想繼續…女友開櫃發現這樣東西 他一見馬上裸跪

福原愛富裕生活恐崩盤？日媒揭她日本代步名車真相

486先生稱「朱學恒會不會被鍾沛君色誘？」 王鴻薇：這些人要多噁

影／避警追捕騎車竄入摸乳巷 遭來車堵路屏東竊賊束手就擒

聯合報／ 記者潘欣中／屏東即時報導

屏東縣潮州警分局日前在潮州鎮區捕攔捕涉及高屏地區多起廟宇香油錢竊案的陳姓男子時，陳自認熟悉路況，騎機車不斷在窄小巷道繞行逃避追捕，結果駛入建基路的「摸乳巷」時，被對向駛來的機車堵住動彈不得，當場被員警制伏，一旁民眾見狀直稱「賊星該敗」，警方訊後將他依竊盜罪嫌函送屏東地檢署偵辦。

警方調查，住潮州鎮的陳姓男子，涉及屏東縣、高雄市多起廟宇香油錢竊盜案件，警方已展開查緝，高雄地檢署也發布竊盜案件拘票查緝中；潮州分局中山路派出所所巡佐江嘉仁及警員曾世竹，日前開警車巡邏途中，在潮州鎮志成路發現陳姓竊嫌行蹤，立即下車攔截圍捕。

陳姓男子見到員警攔查隨即加速逃逸，陳因熟悉潮州鎮區路況，不斷在鎮區窄巷間來回繞行，企圖甩開警車，後來駛入建基路段「摸乳巷」時，員警自後趕至拉住陳側背包帶子，剛好對向駛來一輛機車，騎士見狀停車堵住去路，陳欲棄車逃逸時遭員警壓制逮捕，當地住戶見狀直稱「賊星該敗，踢到鐵板了！」

潮州分局長林明波說，法網恢恢疏而不漏，舉頭三尺有神明，勿因四下無人而起貪念，將非屬自己的物品佔為己有，以免涉法，並提醒宮廟加裝監視系統及加強功德箱防護設備，並應每日清點香油錢，置於安全處所存放或存入金融機構，避成為宵小覬覦目標。

陳姓竊嫌自認熟悉潮州鎮區路況，騎機車不斷在窄小巷道繞行逃避追捕，駛入建基路的「摸乳巷」時，被對向駛來的機車堵住動彈不得，當場被員警制伏。圖／警方提供
陳姓竊嫌自認熟悉潮州鎮區路況，騎機車不斷在窄小巷道繞行逃避追捕，駛入建基路的「摸乳巷」時，被對向駛來的機車堵住動彈不得，當場被員警制伏。圖／警方提供
陳姓竊嫌自認熟悉潮州鎮區路況，騎機車不斷在窄小巷道繞行逃避追捕，駛入建基路的「摸乳巷」時，被對向駛來的機車堵住動彈不得，當場被員警制伏。圖／警方提供
陳姓竊嫌自認熟悉潮州鎮區路況，騎機車不斷在窄小巷道繞行逃避追捕，駛入建基路的「摸乳巷」時，被對向駛來的機車堵住動彈不得，當場被員警制伏。圖／警方提供
陳姓竊嫌自認熟悉潮州鎮區路況，騎機車不斷在窄小巷道繞行逃避追捕，駛入建基路的「摸乳巷」時，被對向駛來的機車堵住動彈不得，當場被員警制伏。圖／警方提供
陳姓竊嫌自認熟悉潮州鎮區路況，騎機車不斷在窄小巷道繞行逃避追捕，駛入建基路的「摸乳巷」時，被對向駛來的機車堵住動彈不得，當場被員警制伏。圖／警方提供

屏東縣 竊盜 警車

延伸閱讀

影／屏東男非法改造少見陸製幽靈折疊手槍 警：國內尚未流通

「海上獵人」鏢旗魚博浪也博命 屏東最後鏢魚手感傷後繼無人

特色市集落腳屏東玉皇宮旁台鐵高架橋下 串聯夜市拚觀光

屏東青年創新競賽今年推出四大主題 總獎金120萬元

相關新聞

23歲男划SUP落水滅頂亡 專業教練揪關鍵「沒套生命線」

新竹縣峨眉鄉昨天下午發生溺水意外，23歲江姓男子從事水上立式划槳（SUP）活動落水，經搜救於今天尋獲男子遺體。男子落水畫...

東港漁港懾人火燒連環船 3艘毀2受損、財損估6千萬

屏東東港漁港泊區昨天傍晚發生連環火燒船，因船身是玻璃纖維易燃材質，火勢兇猛，直到今晨才完全撲滅，3艘靠泊一起的遠洋漁船全...

影／避警追捕騎車竄入摸乳巷 遭來車堵路屏東竊賊束手就擒

屏東縣潮州警分局日前在潮州鎮區捕攔捕涉及高屏地區多起廟宇香油錢竊案的陳姓男子時，陳自認熟悉路況，騎機車不斷在窄小巷道繞行...

電動車沒電！九旬重聽翁迷路慌 雄警拿出「這法寶」助返家

高雄93歲的曹姓老翁前天以四輪電動車代步要回楠梓區榮民之家，但半途中電動車電量不足，曹翁一急迷了路，就在電力不足下走走停...

兩釣客南投清水溪沙洲釣魚 未注意遭溪洪圍困

南投縣兩名釣客昨天傍晚到竹山鎮清水溪釣魚，未料山區大雨導致下游溪水暴漲，受困沙洲，其中一人自行溯溪上岸，另一人仍被溪洪包...

影／農曆七月大安溪橋驚見幢幢黑影 大甲勇警不怕還陪走1公里

現值農曆七月，也是民俗稱的「鬼月」，大甲警分局大甲所員警晚間行經大安溪橋，驚見一似人的模糊黑影佇立不動，氣氛讓員警的心頭...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。

商品推薦