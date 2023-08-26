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電動車沒電！九旬重聽翁迷路慌 雄警拿出「這法寶」助返家

聯合報／ 記者古和純／高雄即時報導

高雄93歲的曹姓老翁前天以四輪電動車代步要回楠梓區榮民之家，但半途中電動車電量不足，曹翁一急迷了路，就在電力不足下走走停停，正好在五福四路派出所前電量耗盡，晚間7時20分許，員警出門發現曹翁停留許久，趕緊安撫他並順利聯繫上曹翁女兒，才結束曹翁一場可怕的出門迷航記。

鹽埕分局指出，當天警員張智傑在派出所內執行備勤勤務，7時20分許一走出派出所大門，發現曹翁呆坐在四輪電動車上，張智傑觀察他停留許久，遂上前關心。

一開始，曹翁因年事已高患有重聽，加上有著濃厚鄉音，讓張智傑一時之間根本不明白曹翁在說什麼，只好拿出紙筆，一來一往用寫的互動溝通，詢問其住處以及是否需要協助。

經了解，曹翁住在楠梓區榮民之家，平時以四輪電動車代步，所幸當時電動車正好就停在派出所前，才讓員警順利幫上忙，聯繫上他的女兒曹姓女子，在等待過程，警不時以文字安撫神情不安的老翁，而直到曹女來到派出所，老翁臉上的焦慮才緩和下來，兩人平安返回。

曹姓老翁在女兒陪同下返回楠梓區的榮民之家。記者古和純／翻攝
曹姓老翁在女兒陪同下返回楠梓區的榮民之家。記者古和純／翻攝
警員與鄉音重的重聽老翁用文字對談。記者古和純／翻攝
警員與鄉音重的重聽老翁用文字對談。記者古和純／翻攝
警員與鄉音重的重聽老翁用文字對談。記者古和純／翻攝
警員與鄉音重的重聽老翁用文字對談。記者古和純／翻攝

電動車

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