東港漁港懾人火燒連環船 3艘毀2受損、財損估6千萬

屏東東港漁港泊區昨天傍晚發生連環火燒船，因船身是玻璃纖維易燃材質，火勢兇猛，直到今晨才完全撲滅，3艘靠泊一起的遠洋漁船全毀，2艘漁船遭火苗波及甲板區毀損，財損粗估6000萬元；至於起火原因，3艘緊靠的漁船當時均無人，有人懷疑是午後雷擊閃電造成，有人目擊其中1艘船艙內冒出火光，疑是電線走火，正由火調人員調查中。

消防局調查，昨天在東港泊區全毀的3艘遠洋漁船是靠泊一起的華國58（CT4）、華國68（CT3）和昇鎰興（ CT4），甲板受損的是瑞億群（CT4）和應滿成（CT4）。5艘都是有一定船齡的中古漁船且有投保，其中4艘已登記漁業署今年度的遠洋漁船拆除減船「瘦身」政策，瑞億群才剛結束遠洋作業返回。

昨天下午5時55分，目擊者發現華國58船艙先冒出火花，迅速起火冒出濃煙，並有爆炸聲，火勢波及兩旁的華國68和昇鎰興，因船身是玻璃纖維，漁具也是易燃材質，隨即陷入一片火海，火苗也波及瑞億群和應滿成，船家趕緊拖離；瑞億群和應滿成甲板的火勢不久被撲滅，另3艘因殘火不斷，直到今天凌晨才全部熄滅，環保局也在周邊架設攔油索，避免油汙。

這起連環火燒船意外，縣府消防隊出動東港、新園消防車前往灌救外，海巡署巡邏艇也加人噴水救援行列，東港區漁會支化學泡沫藥劑；東港區漁會說，遠洋漁船的船身是玻璃纖維易燃材質，一旦起火延燒迅速，東港泊區擁擠，雖有海巡署巡邏艇可協助噴水，但水量不大，建議漁業署派駐多功能、大水量的消防船進駐，也守護一旁鹽埔泊區漁船安全。