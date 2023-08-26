高雄街友捷運月台抽菸遭制止 竟攻擊女站長逃逸

高雄捷運小港機場捷運站，發生候車乘客毆打站務長事故。陳姓男子日前在捷運站月台抽菸，遇王姓女站務長制止，竟出拳涉嫌毆打站務長；站務長對他噴辣椒水，又再遭痛毆成傷。陳逃逸後，警方查出他的身分，正追緝他當中。

據了解，高雄捷運王姓女站務長（44歲）遇襲事故，發生在8月22日上午10時15分許，當時捷運站候車乘客發現陳姓男子（55歲）在捷運月台抽菸，向站務人員反映，王姓女站務長才過去規勸陳，在捷運站內不可抽菸。

不料，陳姓男子疑惱羞成怒，便涉嫌揮拳毆打王女，王女遭遇突來的襲擊，便向陳姓男子噴辣椒水，陳男更加惱怒，涉嫌連續毆打女站務長頭部等處，致女站務長頭部和手腳受傷。

陳男動粗後，硬扳開捷運月台出入口閘門逃出捷運站，站務人員立即向高雄市警捷運警察隊報案，警方聯繫小港警分局員警到場，陳男已經逃之夭夭。

警方循線調閱相關監視器，發現陳姓男子疑曾涉及夾娃娃機店竊盜案，警方才掌握他的身分，得悉他是居無定所的街友。

王姓女站務長經送小港醫院治療，已無大礙，向警方提告陳妨害公務、傷害。目前警方正追查陳男去向。