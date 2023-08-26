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影／高雄男駕車闖紅燈還險撞警車 一測竟是這原因秒尷尬

聯合報／ 記者古和純／高雄即時報導

高雄員警前天開警車在路口停等紅燈，當號誌轉綠正緩緩起步前進時，右側一輛白色轎車竟然無視紅燈，逕自呼嘯而過，幸好警見狀緊急剎車未釀禍。警隨即攔停該車，41歲吳姓男駕駛一下車渾身酒氣，經警詢坦言前晚喝了酒，因酒測值仍達每公升0.28毫克，當場遭警逮捕送辦。

鼓山分局龍華所警員蕭博森、劉青霖24日上午10時許，行經東門路與瑞豐街口時，綠燈起步不久，就差點遭違規闖紅燈的吳男轎車撞上，讓兩警員當下嚇出一身冷汗，立即尾隨攔查。

吳男一下車，沒頭沒腦對警說，見路口「閃紅燈」才會逕行，壓根兒不知道自己是「闖紅燈」直行，這時員警聞到吳男身上有著濃厚酒氣，依法對他實施酒測。

「有喝威士忌！」吳男坦言前一晚在仁武區與好友飲酒歡唱，直到凌晨時分才各自搭車返家。

警方表示，吳自覺一早起床身體並無任何不適，自認體內酒精已完全代謝，才會駕車上路，還說正準備前往保養廠檢修車輛。沒想到，這段要開車保修的路途，竟因涉犯公共危險罪嫌遭警逮捕，讓原本準備檢修的車輛，遭扣繳牌照移置保管，得不償失。

※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康

警員依法對渾身酒氣的轎車男駕駛，實施酒測。記者古和純／翻攝
警員依法對渾身酒氣的轎車男駕駛，實施酒測。記者古和純／翻攝
白色轎車在警車前大方直行，駕駛還根本不知道自己已闖了紅燈。記者古和純／翻攝
白色轎車在警車前大方直行，駕駛還根本不知道自己已闖了紅燈。記者古和純／翻攝

酒測 警車 酒駕

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