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台東共2400輛註銷號牌汽機車趴趴走 欠繳最大戶38萬元

聯合報／ 記者尤聰光／台東即時報導

公路總局台東監理站遏阻註銷號牌車輛上路趴趴走，實施跨機關合作，建立「註銷號牌即時通報機制」，首日就查獲5輛違規汽車，直接拆牌拖吊。監理站表示，還有2400輛註銷汽機車。

監理站表示，註銷號牌即時通報機制，不僅只有監理站和警方交通隊取締，縣府交通事務科也加入通報取締，只要路上發現註銷號牌汽機車，就當場拆牌拖吊，並對車主開罰1萬0800元罰鍰。

車輛行駛道路應懸掛有效牌照，如車輛逾期檢驗、停駛超過1年、車主死亡1年內未辦理繼承過戶等因素，依規定註銷車輛牌照後就不得上路，不過，監理站統計台東縣仍有2400輛註銷汽機車。

為遏阻註銷號牌車輛違規行駛道路，危害其他用路人安全，監理站與交通隊及縣府交通事務科跨機關合作建立「註銷號牌即時通報機制」加強稽查取締作業，首日就查獲5輛違規汽車。

站長洪美芳表示，車輛遭註銷牌照有95%都是因為逾期檢驗，其車況可能不佳或未投保強制險，猶如不定時炸彈，影響用路人安全甚鉅；目前註銷號牌欠繳最大戶為38萬元，呼籲車主勿僥倖。

監理站強調，取締註銷號牌車輛，除了採人員機動巡視通報，另也會透過車牌辨識系統取締，目前在省道台9線太麻里三和段及卑南南王段都設置車牌辨識系統，只要註銷號牌車輛經過就鎖定。

公路總局台東監理站調查統計台東縣仍有2400輛註銷號牌汽機車，其中欠繳最大戶38萬元。圖／台東監理站提供
公路總局台東監理站調查統計台東縣仍有2400輛註銷號牌汽機車，其中欠繳最大戶38萬元。圖／台東監理站提供
公路總局台東監理站遏阻註銷號牌車輛上路趴趴走，實施跨機關合作，建立「註銷號牌即時通報機制」，首日就查獲5輛違規汽車，直接拆牌拖吊。圖／台東監理站提供
公路總局台東監理站遏阻註銷號牌車輛上路趴趴走，實施跨機關合作，建立「註銷號牌即時通報機制」，首日就查獲5輛違規汽車，直接拆牌拖吊。圖／台東監理站提供

監理站 車主 機制

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