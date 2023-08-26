左手臂曾手術植入鋼釘 台南警幫忙無名屍找到回家路

台南市警四分局22日獲報，在安平港北堤消波塊上發現一具浮屍身分不明，因皮膚腫脹無法採集指紋，僅能確認唯一特徵是左手臂處曾動過手術植入鋼釘，經調閱失蹤人口資料比對，發現52歲吳姓男子特徵相符，隔日再到醫院確認，通知家屬處理後事，終於幫他找到回家的路。

案發後，市警四分局安平派出所員警莊弘彰、林宜萱，調閱多筆失蹤人口資料過濾，比對其特徵，當晚即發現一名8月8日被通報失蹤男子，左手臂曾動過手術留有疤痕，符合其手臂鋼釘特徵。

員警為求慎重，隔日再前往佳里奇美醫院確認，吳男曾因手術植入鋼釘，後續在通知家屬到派出所指認，24日報請檢察官相驗，確認死者為溺水窒息。

警方調查，22日中午據報，警方到場後會同消防、海巡單位將浮屍打撈上岸，然而，現場並無發現身分證件，且因漂流多時，皮膚腫脹無法採集指紋，鑑識人員僅能確認唯一特徵是左手臂處曾動過手術植入鋼釘。