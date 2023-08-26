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高雄警方圍捕可疑轎車 涉案男開車撞教會圍牆脫逃
高雄市警前鎮分局員警昨天深夜巡邏，發現1輛黑色轎車，顏色與車籍資料不符，員警立即鳴笛，示意開車男子停車受檢，但對方卻加速逃竄，不久撞上教會圍牆，男子下車拔腿逃逸無蹤，全案由警方調查中。
昨天深夜10時30分左右，前鎮警分局執行晚間9時至今天凌晨1時的防制危駕勤務，員警在高雄市前鎮區三多一路與光華路口，以M-police警用小電腦，查詢路上1輛豐田黑色自小客車，發覺車身顏色與車籍資料不同，轎車已由車主報失竊，員警立即鳴起警車警笛，示意轎車靠邊受檢。
但是，開車男子不配合攔查，反而加速逃竄，警方立刻通報線上警網攔截。這輛轎車逃竄到苓雅區三多二路與和平二路口，撞上和平二路的分隔島後，再撞往路旁的天主教聖文生堂圍牆，警車馬上堵在車後，可是開車男子奪門下車，棄車拔腿往巷弄內逃逸。
警方今天凌晨將這輛失竊轎車移置警局，由鑑識人員採證，根據相關跡證，已掌握可疑對象，正追緝涉案男子當中。
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