馬祖撞船事故 拖船沉沒 客輪無恙

馬祖福澳港一艘拖駁船，昨疑與新台馬輪碰撞後，短短13分鐘傾斜沉沒，船上5船員平安脫險。圖／民眾提供 馬祖福澳港的拖駁船「台港13302號」昨疑似操作不慎，船身與準備離港開往基隆的「新台馬輪」擦撞，短短13分鐘即傾斜且沉沒，船上5名船員獲救，相關單位趕抵現場拉起攔油索，調查撞船及沉沒原因。經安全檢查合格後，新台馬輪離港，船上78名旅客昨晚抵達基隆。

縣長王忠銘、議長張永江、交旅局長劉性謙等人前往現場，指示以人員安全為優先，環資局加強攔油索布放，避免油汙染區域繼續擴大，而港內其他海面明顯積油區域，則拋下吸油棉，將汙染影響範圍控制到最小。

交旅局指出，新台馬輪由航港局登船檢查，縣府提供船上每位旅客便當及飲用水，對旅客造成不便深感歉意，經安全檢查合格後離港。

航港局也對2位船長調查，酒測值都為0，經水下攝影檢查並未發現損傷。

這艘拖船船齡27年，船長34.6公尺，總噸位336噸，3200匹馬力，近期剛完成歲修，當初造價約1.4億。新台馬輪6月1日正式啟航，可載642名旅客，搭載45輛小型車或18輛遊覽車及4個20呎的冷凍櫃，是台灣首艘擁有完善無障礙設施的輪船。