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塗鴉客潛高捷機廠噴漆2列車 警鎖定3人懷疑是group

聯合報／ 記者石秀華／高雄即時報導

高捷大寮與岡山北機廠今晨分別有列車遭人惡意噴漆，高捷報案後，警方追查發現犯嫌選在凌晨分頭潛入機廠犯案，其中大寮2男身穿長褲，各穿長短袖，岡山的怪客雖影像不清，但和另2人均有默契地戴棒球帽遮住面容，警方以犯案時間點、塗鴉風格及戴帽等特徵研判，應是同一Group所為，正追查犯嫌下落。

對於2列車遭人惡意塗鴉破壞事件，高捷表示嚴厲譴責，指惡意塗鴉不僅圖案毫無美感，破壞車體外觀，非法侵入機廠三軌帶電的駐車區，更有自身觸電之危險，待警方追查到案，高捷將依法求償，絕不寬貸。

高捷向警方報案，因事涉高雄捷運警察隊、岡山警分局以及林園警分局轄區，三單位警方組專案小組追查。

警方調閱監視器發現，有2名男子於凌晨2時42分許，進入大寮機廠，兩人均身穿長褲，各穿長短袖，兩人都戴上棒球帽或鴨舌帽刻意壓低面容，畫面中顯示兩人進入機廠時，一開始是徒步，後突然變成騎單車，研判撿附近單車當代步工具，約2時59分從機廠出來，噴上疑似「FROIT」英文字樣的塗鴉，犯案時間約17分鐘。

另一名塗鴉怪客則在凌晨約1時59分獨自進入岡山北機廠，監視影像略為模糊，但也戴了鴨舌帽，男子走入軌道，因岡山機廠凌晨有列車進站，清潔工出現，塗鴉怪客為避免被發現，在現場躲到凌晨3時18分見四下無人犯案，3時50分走出出機廠空地，不知去向。

警方以怪客塗鴉風格、刻意選在凌晨犯案的時間點以及穿著戴帽等特徵，懷疑是一群塗鴉界的塗鴉客刻意挑選高捷列車下手，測試水溫，正循線追查，不排除有外籍人士涉入。

高雄捷運列車今晨遭人惡意塗鴉，警追查涉案犯嫌。圖／高雄捷運公司提供
高雄捷運列車今晨遭人惡意塗鴉，警追查涉案犯嫌。圖／高雄捷運公司提供
高雄捷運列車今晨遭人惡意塗鴉，高捷員工清潔遭塗鴉的列車。圖／高雄捷運公司提供
高雄捷運列車今晨遭人惡意塗鴉，高捷員工清潔遭塗鴉的列車。圖／高雄捷運公司提供

高捷 岡山 警察

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