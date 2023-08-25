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東港漁港連燒5船…現場下起大雷雨！消防員漏夜搶救難撲滅

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東港漁港連燒5船…現場下起大雷雨！消防員漏夜搶救難撲滅

聯合報／ 記者張已亷劉星君／屏東即時報導

屏東縣東港漁港今傍晚近6點發生5艘漁船連環燒，濃濃黑煙竄天際，連遠在新園鄉附近民眾都看得到，消防局出動11車23人搶救，漁船發生大火後，東港地區還下起大雷雨，消防人員冒雨搶救，附近民眾幫忙，火勢至晚間8點仍未撲滅，漁船被燒得面目全非，還有漁船被燒破幾乎傾斜在港區內，起火原因仍待調查。

遭燒毀的其中一艘漁船的船東說，一艘漁船價值約5、6百萬元，5艘漁船加起來恐損失約3千多萬元。現場火勢持續悶燒，由於船隻材質是玻璃纖維，若沒有打到火重點，漁船恐會一直悶燒。

現場一艘遭火勢波及的船東說，他的漁船是遠洋漁船，捕旗魚、黑鮪魚，火勢會這樣一發不可收拾，主要是因為漁船材質是玻璃纖維，很容易延燒。

現場遭漁船被燒面目全非，還有漁船船底快被燒破，幾乎傾倒在港區內。船東說，現場不可能是雷擊造成，因為船隻都有避雷效果，懷疑是電線走火，現場有先看到一艘漁船先起火，隨即延燒。消防局表示，現場無人傷亡。

漁船發生大火後，東港地區接連下起大雷雨，消防局也出動泡沫車，還有民眾淋雨幫忙滅火，現場漫延很濃的塑膠味。

縣府環保局、海漁所人員都場，海漁所表示，目前火勢仍在燒，現場仍無法靠近，待火勢撲滅後，將與環保局、海巡人員設置攔油索，避免油汙造成二次汙染。

屏東縣東港漁港今天傍晚發生5艘漁船連環燒，入夜後還下起大雨，現場消防人員、民眾連忙救火。記者張已亷／攝影
屏東縣東港漁港今天傍晚發生5艘漁船連環燒，入夜後還下起大雨，現場消防人員、民眾連忙救火。記者張已亷／攝影
屏東縣東港漁港今天傍晚發生5艘漁船連環燒，入夜後還下起大雨，現場消防人員、民眾連忙救火。記者張已亷／攝影
屏東縣東港漁港今天傍晚發生5艘漁船連環燒，入夜後還下起大雨，現場消防人員、民眾連忙救火。記者張已亷／攝影
屏東縣東港漁港今天傍晚發生5艘漁船連環燒，入夜後還下起大雨，現場消防人員、民眾連忙救火。記者張已亷／攝影
屏東縣東港漁港今天傍晚發生5艘漁船連環燒，入夜後還下起大雨，現場消防人員、民眾連忙救火。記者張已亷／攝影
屏東縣東港漁港今天傍晚發生5艘漁船連環燒，入夜後還下起大雨，現場消防人員、民眾連忙救火。記者張已亷／攝影
屏東縣東港漁港今天傍晚發生5艘漁船連環燒，入夜後還下起大雨，現場消防人員、民眾連忙救火。記者張已亷／攝影
屏東縣東港漁港今天傍晚發生5艘漁船連環燒，入夜後還下起大雨，現場消防人員、民眾連忙救火。記者張已亷／攝影
屏東縣東港漁港今天傍晚發生5艘漁船連環燒，入夜後還下起大雨，現場消防人員、民眾連忙救火。記者張已亷／攝影
屏東縣東港漁港今天傍晚發生5艘漁船連環燒，入夜後還下起大雨，現場消防人員、民眾連忙救火。記者張已亷／攝影
屏東縣東港漁港今天傍晚發生5艘漁船連環燒，入夜後還下起大雨，現場消防人員、民眾連忙救火。記者張已亷／攝影
屏東縣東港漁港今天傍晚發生5艘漁船連環燒，入夜後還下起大雨，現場消防人員、民眾連忙救火。記者張已亷／攝影
屏東縣東港漁港今天傍晚發生5艘漁船連環燒，入夜後還下起大雨，現場消防人員、民眾連忙救火。記者張已亷／攝影
屏東縣東港漁港今天傍晚發生5艘漁船連環燒，入夜後還下起大雨，現場消防人員、民眾連忙救火。記者張已亷／攝影
屏東縣東港漁港今天傍晚發生5艘漁船連環燒，入夜後還下起大雨，現場消防人員、民眾連忙救火。記者張已亷／攝影
屏東縣東港漁港今天傍晚發生5艘漁船連環燒，入夜後還下起大雨，現場消防人員、民眾連忙救火。記者張已亷／攝影
屏東縣東港漁港今天傍晚發生5艘漁船連環燒，入夜後還下起大雨，現場消防人員、民眾連忙救火。記者張已亷／攝影
屏東縣東港漁港今天傍晚發生5艘漁船連環燒，入夜後還下起大雨，現場消防人員、民眾連忙救火。記者張已亷／攝影
屏東縣東港漁港今天傍晚發生5艘漁船連環燒，入夜後還下起大雨，現場消防人員、民眾連忙救火。記者張已亷／攝影
屏東縣東港漁港今天傍晚發生5艘漁船連環燒，入夜後還下起大雨，現場消防人員、民眾連忙救火。記者張已亷／攝影
屏東縣東港漁港今天傍晚發生5艘漁船連環燒，入夜後還下起大雨，現場消防人員、民眾連忙救火。記者張已亷／攝影

東港 大雷雨

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