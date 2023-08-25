桃園11月大女嬰遭懸空吊掛拉扯、摔頭 社會局裁罰24萬
桃園平鎮驚傳托嬰中心虐嬰案，有家長在臉書爆料公社表示，家中11個月大女嬰8月初左腳有瘀青及舌頭受傷，經要求調閱監視器發現被教保人員用力的摔腿、打好幾下屁股，單腳懸空吊掛拉扯、用力摔頭等，經驗傷有腦震盪情形。桃園市社會局今回應，平鎮私托虐童認定屬實，裁罰24萬並要求限期改善。
有嬰兒媽媽控訴，8月7日將嬰兒送往該托嬰中心，身上陸續出現瘀青、舌頭受傷等情況。昨前往托嬰中心看監視器畫面，發現嬰兒驚恐躲在牆角哭，教保員跟她對峙，並過去抓兩手臂拉起丟在毯子上，哄睡過程看到被很用力的摔腿、用力打好幾下屁股。
更出現教保員抓嬰兒單腳懸空吊掛拉扯、用力摔頭、打屁股打背、拋摔2次、用身體壓著嬰兒不讓她動，嬰兒只要頭抬起就大力用手壓，哄睡時力道拍到嬰兒整個人都在晃，過程中老師都很大力的摔寶寶，挪動時也只抓手臂、腳拉扯，足足被虐約1小時。
經驗傷，女嬰左手臂內外側被捏被掐多處瘀青、右手手指被壓夾的傷、右臉頰瘀青、右眼角瘀青、腦震盪情形觀察。社會局接獲通報後也介入處理。
社會局回應，經過調查認定托育人員不當對待兒童行為屬實，該托嬰中心未善盡督導、管理之責，今依違反兒童及少年福利與權益保障法第83條規定，裁處法定最高罰鍰24萬元，並要求限期改善。
社會局說，經檢視監視畫面後，發現該托育人員確實有用力摔兒童、壓制兒童雙手與雙腿、打臉頰等不當照顧行為，托育人員已停職接受調查。後續若經相關調查程序認定，最重將永不得在桃園任職相關托育照顧工作。
社會局表示，托嬰中心托育人員應以兒童最佳利益為優先考量，中心負責人及主管人員更應善盡督導之責，若家長發現兒童送托後有受不當照顧情形者，可立即撥打24小時的113保護專線，將有專人協助，以確保兒童照顧權益。
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