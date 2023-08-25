桃園平鎮某私托11月女嬰遭甩巴掌 社會局開鍘重罰24萬

聯合報／ 記者陳俊智／桃園即時報導

桃園市平鎮某私立托嬰中心日前傳出虐嬰，事件經家長上網爆料引發大量討論，市府社會局第一時間勒令托育人員停職接受調查，今天確認有不當對待情事，正在研議後續行政懲處，而托嬰中心未盡督導管理責任，也依違反兒童及少年福利與權益保障法開罰24萬元。

受虐嬰兒母親上網爆料，稱女嬰8月初開始身體多處陸續出現不明傷勢，曾提醒托育人員留意，未料提醒當天放學眼角又有新瘀青，但托育人員無法解釋原因，隔天報警調閱監視器才發現虐待情事。

桃園市社會局表示，該名托育人員確實有用力摔兒童、壓制兒童雙手與雙腿和打臉頰等不當行徑，目前已勒令停職接受調查，行政處分最嚴重將永遠不得在桃園任職相關托育照顧工作。另外，業者未做好督導管理工作，導致女嬰受傷，也有行政責任，因此依兒少法開罰24萬元。

社會局重申，托嬰中心托育人員應以兒童最佳利益為優先考量，中心負責人及主管更應善盡督導責任，若家長發現兒童送托後有受不當照顧情形，可立即撥打113保護專線，將有專人協助。

桃園市平鎮某私立托嬰中心傳11月女嬰遭托育人員數度虐待，家長報警調閱監視器才挖出真相，社會局今天認定業者未盡督導管理責任，重罰24萬元（示意圖與事件人物無關）。記者陳俊智／攝影
桃園市平鎮某私立托嬰中心傳11月女嬰遭托育人員數度虐待，家長報警調閱監視器才挖出真相，社會局今天認定業者未盡督導管理責任，重罰24萬元（示意圖與事件人物無關）。記者陳俊智／攝影

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