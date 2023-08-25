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假投資真詐財！蘆洲女遭騙80萬元 警：識詐防詐讓民別受騙

聯合報／ 記者曾伯愷／新北即時報導

新北市蘆洲區李姓女子加入LINE投資群組遭騙80萬元，案經轄區警受理誘出面交車手陳男當場逮捕。為防止轄內再有民眾被騙，蘆洲警分局三民派出所昨天晚上，於仁愛市民活動中心舉辦社區治安座談會議，除現場教導民眾如何防詐、識詐外，也趁機宣傳如何防制家暴

據了解，新北市蘆洲區李姓女子（39歲）這個月中旬透過臉書發現「整股資訊」廣告，李女好奇陸續加入「台股提款機VIP群」、「柏林證券XBER」等LINE群組。不久詐團成員誆以「股票中籤」及「認購股票」等詐術，誘使李女前後面交2次共80萬元投金。

這個月13日李女又接獲詐騙集團要求面交60萬元，李女覺得遭詐報警。翌日轄區警喬裝顧客、工作人員埋伏在新北市蘆洲區長榮路，待李女完成交付60萬元投金後，衝前逮捕面交車手陳男（21歲），查扣相關證物帶回偵辦，警詢後依詐欺罪嫌將陳男移送法辦。

蘆洲警方表示，為防止轄區再有民眾受騙，昨天晚上蘆洲警分局三民派出所派員在仁愛市民活動中心舉辦社區治安座談會議。除讓社區民眾瞭解轄區治安、交通現況、警察勤務作為之外，也藉機宣導防詐、識詐、防制家暴等因應、防制方法。

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蘆洲警分局這個月中旬循線逮捕詐欺車手，當場查扣相關證物依法究辦。記者曾伯愷／翻攝
蘆洲警分局這個月中旬循線逮捕詐欺車手，當場查扣相關證物依法究辦。記者曾伯愷／翻攝
蘆洲警分局這個月中旬循線逮捕詐欺車手，當場查扣相關證物依法究辦。記者曾伯愷／翻攝
蘆洲警分局這個月中旬循線逮捕詐欺車手，當場查扣相關證物依法究辦。記者曾伯愷／翻攝
蘆洲警分局昨天舉辦治安座談會及宣導防詐、識詐、防制家暴等因應、防制方法。記者曾伯愷／翻攝
蘆洲警分局昨天舉辦治安座談會及宣導防詐、識詐、防制家暴等因應、防制方法。記者曾伯愷／翻攝
蘆洲警分局昨天舉辦治安座談會及宣導防詐、識詐、防制家暴等因應、防制方法。記者曾伯愷／翻攝
蘆洲警分局昨天舉辦治安座談會及宣導防詐、識詐、防制家暴等因應、防制方法。記者曾伯愷／翻攝
蘆洲警分局這個月中旬循線逮捕詐欺車手，當場查扣相關證物依法究辦。記者曾伯愷／翻攝
蘆洲警分局這個月中旬循線逮捕詐欺車手，當場查扣相關證物依法究辦。記者曾伯愷／翻攝
蘆洲警分局昨天舉辦治安座談會及宣導防詐、識詐、防制家暴等因應、防制方法。記者曾伯愷／翻攝
蘆洲警分局昨天舉辦治安座談會及宣導防詐、識詐、防制家暴等因應、防制方法。記者曾伯愷／翻攝

車手 家暴

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