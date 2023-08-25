停超商停車場未入店遭鎖車 八德警方這麼說

桃市八德區和平路某連鎖超商，鄰近國2大湳交流道附近車流量大，店外備有免費停車場方便購物，為免遭占用，特地張貼「汽機車主不在店內禁止停車」公告，日前有車主停妥後離去，前輪遭店家鎖車的畫面被民眾Po網引發熱議；八德分局說，此為私人土地停車的民事糾紛，迄今未接獲報案，由於車已駛離，研判恐私下和解，雙方若提告也依法受理。

網友本月23日上午10點多在臉書「記憶八德」粉絲專頁po文指出「人要自重啊！7-ELEVEN公告貼的那麼明顯，一堆車主都視而不見，終於被鎖了吧」，並附上1輛寶藍色小客貨車左前輪遭黃色大鎖鎖住、左側前後車窗上被貼上「車主不在店內逕行鎖車」等長型紙條的照片。

照片顯示這家超商店外、靠近路旁的電箱柱雙面各貼著一張黃色底，以黑、紅色字分別撰寫「汽機車主不在店內」、「禁止停車」類似警語的公告，入口處另設置1支「場地使用契約」的立牌。

Po文獲1191名網友按讚，145留言熱烈討論，大多數網友支持超商做法，表示「常去買東西沒位子停」、「公告非常久了，不當一回事」、「私人土地加上有公告就沒有問題，如果自家門口外就是巷弄街道，就無法鎖車」；也有留言質疑，「不是不能隨便鎖車？這樣好像不會違法？」、「應該可以告他侵佔使用私人土地？不過鎖車好像也有事，兩方都沒好處，但車主比較沒公德心」。