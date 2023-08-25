高雄捷運2輛列車遭惡意塗鴉 將依法求償
高雄捷運大寮機廠與北機廠今天凌晨4時許進行營運前列車整備時，司機員發現各有1輛列車被惡意塗鴉，高捷公司立即報警，並表示待警方追查到案，將依法求償，絕不寬貸。
高雄捷運公司今天發布新聞稿表示，今天凌晨4時多，捷運大寮機廠與北機廠進行營運前列車整備時，司機員回報各有1輛列車有被惡意塗鴉。高捷立刻更換預計上線的營運列車，並緊急通報捷警到場鑑識，幸未影響晨間正常營運。
高捷公司表示，此次惡意入侵的民眾，未經許可攜帶噴漆罐等易燃物進入場站，以及可能涉及破壞操控站、車設備或妨礙行車、電力或安全系統設備正常運作等行為，已違反大眾捷運法規定。視情節可依大眾捷運法處新台幣1萬元以上、100萬元以下罰鍰，另外，高捷公司也將提起相關民事訴訟求償。
高捷公司強調，對於此次列車遭塗鴉事件，表示嚴厲譴責，惡意塗鴉不僅圖案毫無美感，破壞車體外觀，非法侵入機廠三軌帶電駐車區，更有自身觸電危險，待警方追查到案，高捷將依法求償，絕不寬貸。
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