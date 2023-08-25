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遊覽車分心國道自撞分隔島 司機一度受困車內

聯合報／ 記者陳恩惠／桃園即時報導

68歲黃姓男子今天下午近4點，駕駛遊覽車行經國道1號71.3公里楊梅休息站出入口時，因分心駕駛車頭右側撞擊分隔島水桶後，再往左擦撞左側護欄，車頭當場半毀，黃男一度受困駕駛座上動彈不得，桃市消防局第二救災救護大隊楊梅分隊據報馳援，耗費逾30分鐘才讓頭部受有撕裂傷的黃男順利脫困，送往楊梅天成醫院救治，所幸車內無其他乘客。

119勤指中心今天下午3點48分接獲民眾報案指稱，桃園市國道1號71.3公里處有遊覽車撞護欄，請派救護車前往協助，消防局立刻派出第二大隊楊梅分隊，並由幼獅分隊長曾建智擔任現場指揮官，率2輛消防車、1輛救護共7名救難救護人員趕往。

消防局說明，抵達現場發現，發生事故的是輛無搭載乘客的遊覽車，自撞楊梅休息站出入口的護欄且司機受困，救難人員立刻以破壞器材將黃姓司機由扭曲擠壓變形的駕駛座上救出，發現黃男頭部有撕裂傷，所幸意識清醒，由救護人員清洗傷口、包紮止血、頸圈長背板固定，完成初步檢傷救護處置送醫救治。

68歲黃姓男子駕駛遊覽車，因分心自撞楊梅休息站出入口分隔島，造成頭部撕裂傷且受困車內，桃市消防局據報將他救出送醫。記者陳恩惠／翻攝
68歲黃姓男子駕駛遊覽車，因分心自撞楊梅休息站出入口分隔島，造成頭部撕裂傷且受困車內，桃市消防局據報將他救出送醫。記者陳恩惠／翻攝
68歲黃姓男子駕駛遊覽車，因分心自撞楊梅休息站出入口分隔島，造成頭部撕裂傷且受困車內，桃市消防局據報將他救出送醫。記者陳恩惠／翻攝
68歲黃姓男子駕駛遊覽車，因分心自撞楊梅休息站出入口分隔島，造成頭部撕裂傷且受困車內，桃市消防局據報將他救出送醫。記者陳恩惠／翻攝
68歲黃姓男子駕駛遊覽車，因分心自撞楊梅休息站出入口分隔島，造成頭部撕裂傷且受困車內，桃市消防局據報將他救出送醫。記者陳恩惠／翻攝
68歲黃姓男子駕駛遊覽車，因分心自撞楊梅休息站出入口分隔島，造成頭部撕裂傷且受困車內，桃市消防局據報將他救出送醫。記者陳恩惠／翻攝

遊覽車 國道 自撞

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