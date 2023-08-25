遊覽車分心國道自撞分隔島 司機一度受困車內

68歲黃姓男子今天下午近4點，駕駛遊覽車行經國道1號71.3公里楊梅休息站出入口時，因分心駕駛車頭右側撞擊分隔島水桶後，再往左擦撞左側護欄，車頭當場半毀，黃男一度受困駕駛座上動彈不得，桃市消防局第二救災救護大隊楊梅分隊據報馳援，耗費逾30分鐘才讓頭部受有撕裂傷的黃男順利脫困，送往楊梅天成醫院救治，所幸車內無其他乘客。

119勤指中心今天下午3點48分接獲民眾報案指稱，桃園市國道1號71.3公里處有遊覽車撞護欄，請派救護車前往協助，消防局立刻派出第二大隊楊梅分隊，並由幼獅分隊長曾建智擔任現場指揮官，率2輛消防車、1輛救護共7名救難救護人員趕往。