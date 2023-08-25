影／台南警埋伏超商逮兩車手 意外起獲另案贓款55萬

台南市警五分局據報黃姓男子遭投資詐騙，他加入詐騙集團LINE好友後，對方誆稱可代操作股票獲利，要求先付345萬元，他向家人籌資過程，家人報案處理。昨天在員警協助下，逮捕26歲陳姓、18歲黃姓2名車手，並查扣另案徐姓男子被騙55萬元贓款。

市警五分局接報，黃男今年4月份在臉書看到投資訊息，詐騙集團要求他加入「立學客服」等LINE好友，詐團成員在LINE中表示能代操股票獲利，隨後以抽中材料-KY股票為由，要求他繳交345萬元。黃男向家人借錢籌措資金，家人覺得有異發現可能遭詐騙，報警處理。

五分局開元派出所受理後，員警協助他與詐騙集團周旋，約定昨天在北區某超商交付款項，並在周遭布下天羅地網，上午11時許陳姓車手出面收取款項，員警一擁而上，當場將他逮捕，隨後在超商對面查獲同夥黃姓車手頭。

同時，警方在黃姓車手頭的後背包內，查獲另案徐姓男子遭詐騙贓款55萬元，將陳、黃兩名車手帶回調查，詢問後依涉詐欺及洗錢防制法罪嫌，將兩人送辦外，並擴大偵辦中。