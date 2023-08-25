19歲男行蹤曝光遭人凌虐致死 洗車場老闆疑涉案聲押

新北市陳姓男子因欠友7萬多元，遭友揪眾16人對他棒毆致死。案經淡水警方追查於今天中午之前，循線逮捕債主在內共16名嫌犯（其中3名未成年）到案，警詢後依殺人罪嫌移送法辦，檢察官複訊向法院聲請羈押禁見7人。據了解，其中一名共犯丁男，竟然就是案發第一現場蘆洲區中原街洗車場的老闆。

據了解，案發第一現場洗車場今年7月20日才剛開幕，營業項目是汽、機車美容清洗，開幕近兩個月來生意並不算好，平日僅接些友人及熟客生意，這次涉案的共犯之一丁男（24歲）竟是洗車場老闆。

經調查，19歲陳姓男子疑欠陳姓友人（19歲）7萬多元，因債主陳男在外欠人20多萬債務，加上即將入伍當兵，遂向死者陳男索討之前欠款，未料，死者竟避不見面又在IG嗆聲，這讓債主相當不滿。

這個月23日晚上10時許，債主陳男得知死者會前去新北市蘆洲區中原街一家洗車場洗車，債主立馬找來另12人陪同準備好好教訓一番。只見眾煞分批到場，話沒多說，主嫌陳男、林男（20歲）、張男（21歲）便持棒隊死者一陣痛毆，直到死者陳男奄奄一息負傷倒地才停手。

翌日（24日）凌晨零時許，債主陳男、林男、張男將死者抬出洗車場，旋即開車將他載往林男位於新北市淡水區水源街一段二樓租處。當天車子抵達陳、林、張3人躡手躡腳把死者從車內拖拉到外，隨後氣喘吁吁爬梯背移死者到二樓租處，眾人原想等到死者狀況好轉，再放他離去。

此時屋內一名13歲少年，見3人將死者抬進屋內，立即站起。不久死者突然醒來，氣若游絲說著「我想喝水」債主陳男見狀馬上叫13歲少年出去買水。24日凌晨近3時許，死者不斷嘔吐身體十分不佳，債主趕緊致電119謊稱朋友（死者）從床上跌落下來昏迷，要求送醫。新北市消防局獲報派員趕抵，檢視死者陳男已無呼吸心跳，緊急送醫急救，死者顱內出血嚴重不治。

事後醫院急診室發現死者身上多處不明傷勢，包括頭部鈍器傷、手腳背部多處瘀傷，不像是跌傷所致，立即通報轄區警方到場協處，這才發現死者是遭人凌虐致死。警方追查發現案發第一個地點洗車場負責人，竟是其中一名共犯丁男，死者行蹤意外曝光讓債主有機可趁，懷疑並不單純。

昨天下午1時許至今天中午12時許，警方兵分多路循線在新北市蘆洲、五股、淡水一帶，逮捕涉案主嫌陳男在內16名嫌犯（其中有13歲、14歲、16歲3名未成年）依殺人罪送辦，檢察官複訊向法官聲請主嫌陳（19歲）、林（20歲）、張（21歲）、江（25歲）、汪（25歲）、丁（24歲）、陳（20歲）等7男羈押禁見，目前還在開羈押庭中。