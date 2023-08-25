繼最美自強號之後…中捷車廂遭塗鴉 警鎖2嫌追緝中

繼被譽為「最美自強號」的台鐵EMU3000列車車廂在本月中旬遭人惡意塗鴉後，台中捷運一列停放在高鐵台中站尾軌區的備用車2節車廂遭到不明人士塗鴉。台中市警局烏日分局說明，目前已鎖定2人，全力追緝中。

烏日警分局偵查隊長詹前祈說明，警方在今晨0時40分接獲台中捷運報案，台中捷運有2節車廂遭不明人士塗鴉，經調閱監視器發現，有2名嫌疑人在昨晚8時52分從台鐵新烏日站的月台軌道，進入中捷的高鐵台中站尾軌區，並對停放的中捷捷運車廂塗鴉。

詹前祈指出，烏日警分局立已成立專案小組鎖定犯嫌，配合捷運警察隊持續調閱捷運及台鐵車站週邊相關監視器釐清案件及追緝。

烏日分局呼籲民眾切勿任意破壞公共財產，影響公共利益及安全，對於任何逞一時之快違規違法行為，警方將全力追查嚴辦。