快訊

蘇拉颱風明天增強為中颱 最快「這時」發布海警影響台灣

WWE／傳奇摔角手心臟病發享年36歲 巨石強森心碎發文

聽新聞
test
0:00 / 0:00

繼最美自強號之後…中捷車廂遭塗鴉 警鎖2嫌追緝中

聯合報／ 記者趙容萱／台中即時報導

繼被譽為「最美自強號」的台鐵EMU3000列車車廂在本月中旬遭人惡意塗鴉後，台中捷運一列停放在高鐵台中站尾軌區的備用車2節車廂遭到不明人士塗鴉。台中市警局烏日分局說明，目前已鎖定2人，全力追緝中。

烏日警分局偵查隊長詹前祈說明，警方在今晨0時40分接獲台中捷運報案，台中捷運有2節車廂遭不明人士塗鴉，經調閱監視器發現，有2名嫌疑人在昨晚8時52分從台鐵新烏日站的月台軌道，進入中捷的高鐵台中站尾軌區，並對停放的中捷捷運車廂塗鴉。

詹前祈指出，烏日警分局立已成立專案小組鎖定犯嫌，配合捷運警察隊持續調閱捷運及台鐵車站週邊相關監視器釐清案件及追緝。

烏日分局呼籲民眾切勿任意破壞公共財產，影響公共利益及安全，對於任何逞一時之快違規違法行為，警方將全力追查嚴辦。

台中捷運車廂昨晚遭到不明人士塗鴉，警方已鎖定2名可疑人士，全力追緝中。記者趙容萱／翻攝
台中捷運車廂昨晚遭到不明人士塗鴉，警方已鎖定2名可疑人士，全力追緝中。記者趙容萱／翻攝
台中捷運車廂昨晚遭到不明人士塗鴉，警方已鎖定2名可疑人士，全力追緝中。記者趙容萱／翻攝
台中捷運車廂昨晚遭到不明人士塗鴉，警方已鎖定2名可疑人士，全力追緝中。記者趙容萱／翻攝

台中捷運 車廂 台鐵

延伸閱讀

繼台鐵後…中捷列車也遭入侵軌道塗鴉！報警追查2可疑人士

影／柯文哲台中看板遭惡搞長小鬍子 塗鴉男落網稱：一時好玩

中捷列車不堪修復共求償2.6億 興富發指太貴協調破裂

中捷綠線9處橋梁劣化裂縫 中捷：年底前全數完成改善

相關新聞

繼台鐵後…中捷列車也遭入侵軌道塗鴉！報警追查2可疑人士

台中捷運一列停放於高鐵台中站尾軌區的備用車，昨晚遭不明人士闖入塗鴉，中捷公司調閱監視器畫面，發現有2名可疑人士破壞圍籬入...

重寧海鮮號「掛羊頭賣豬肉」負責人遭羈押 檢警再抽驗上游花蓮肉品廠

新北市大台北果菜市場攤商「重寧海鮮號」被爆料販售「假羊肉」，攤商負責人楊姓女子已遭羈押。由於該攤商供貨來源有位於花蓮市的...

淡水19歲男欠債7萬遭人痛毆致死 警逮涉案16人最小才13歲

新北市陳姓男子陸續向友人借款7萬多元，日前友人向他催討他避而不見。昨天凌晨友人得知他人在蘆洲區中原路一家洗車場，找來另1...

遊覽車分心國道自撞分隔島 司機一度受困車內

68歲黃姓男子今天下午近4點，駕駛遊覽車行經國道1號71.3公里楊梅休息站出入口時，因分心駕駛車頭右側撞擊分隔島水桶後，...

遊覽車駕駛自撞分隔島昏迷 幸車內無乘客

一輛遊覽車今天下午近4點自國道1號五楊高架南下71.3公里處，也就是楊梅休息站出口前，無故自撞分隔島，造成車頭半毀，身著...

19歲男行蹤曝光遭人凌虐致死 洗車場老闆疑涉案聲押

新北市陳姓男子因欠友7萬多元，遭友揪眾16人對他棒毆致死。案經淡水警方追查於今天中午之前，循線逮捕債主在內共16名嫌犯（...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。

商品推薦