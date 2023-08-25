重寧海鮮號「掛羊頭賣豬肉」負責人遭羈押 檢警再抽驗上游花蓮肉品廠

新北市大台北果菜市場攤商「重寧海鮮號」被爆料販售「假羊肉」，攤商負責人楊姓女子已遭羈押。由於該攤商供貨來源有位於花蓮市的上游肉品加工廠，花蓮檢警及衛生局近日也配合稽查，抽驗「羊肉捲」2件，今天寄送檢驗單位，預計7天內會有結果，將提供檢警釐清案件。

「重寧海鮮號」涉嫌「掛羊頭賣豬肉」，新北檢方會同警方及衛生局人員共同搜查，逮捕陳姓男子及楊姓兄妹3人到案，昨晚向法院聲請羈押禁見楊女獲准，楊男及股東陳男二人則分別以20萬元及10萬元交保侯傳。

檢警向上溯源，查出上游廠商有一家是位於花蓮市的上游肉品廠，前天由花蓮檢警、衛生局人員到廠區抽查，共抽驗羊肉捲肉品兩件，今天已寄送到檢驗單位，確定肉品成分。

花蓮縣衛生局表示，這間肉品廠是生產重組肉的合法肉品工廠，依照食品衛生管理法的規定，只要肉品成分標示清楚，就沒有問題。因全案正由司法單位調查偵辦，待檢驗結果出來後，連同成分標示等，都會提供給檢警釐清案情。