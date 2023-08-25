淡水19歲男欠債7萬遭人痛毆致死 警逮涉案16人最小才13歲

新北市陳姓男子陸續向友人借款7萬多元，日前友人向他催討他避而不見。昨天凌晨友人得知他人在蘆洲區中原路一家洗車場，找來另12人前往將陳棒打重傷，再拖往淡水區水源街租處，友人見陳男奄奄一息趕緊叫救護車送醫，但陳男傷重宣告不治。事後警方循線於蘆洲、五股等地逮捕涉案16人，最小只有13歲，警詢後殺人罪嫌送辦。

據了解，19歲陳姓男子疑欠陳姓友人（19歲）7萬多元，因債主陳男在外欠人20多萬債務，加上即將入伍當兵，遂向死者陳男索討之前欠款，未料，死者竟避不見面又在IG嗆聲，這讓債主相當不滿。

這個月23日晚上10時許，債主陳男得知死者會前去新北市蘆洲區中原街一家洗車場洗車，債主立馬找來另12人陪同準備好好教訓一番。只見眾煞分批到場，話沒多說，主嫌陳男、林男（20歲）、張男（21歲）便持棒隊死者一陣痛毆，直到死者陳男奄奄一息負傷倒地才停手。

翌日（24日）凌晨零時許，債主陳男、林男、張男將死者抬出洗車場，旋即開車將他載往林男位於新北市淡水區水源街一段二樓租處。車子抵達，陳、林、張躡手躡腳把死者連拖帶拉，氣喘吁吁走梯將死者搬到二樓租處，準備等到死者狀況好轉再放他離去。

此時屋內一名13歲少年，見3人將死者抬進屋內，立即站起。不久死者突然醒來，氣若游絲說著「我想喝水」債主陳男見狀馬上叫13歲少年出去買水。24日凌晨近3時許，死者不斷嘔吐身體十分不佳，債主趕緊致電119謊稱朋友（死者）從床上跌落下來昏迷，要求送醫。新北市消防局獲報派員趕抵，檢視死者陳男已無呼吸心跳，緊急送醫急救，死者顱內出血嚴重不治。

事後醫院急診室發現死者身上多處不明傷勢，包括頭部鈍器傷、手腳背部多處瘀傷，不像是跌傷所致，立即通報轄區警方到場協處，這才發現死者是遭人凌虐致死。昨天下午1時許至今天中午12時許，警方兵分多路循線在新北市蘆洲、五股、淡水一帶，逮捕涉案主嫌陳男在內16名嫌犯（其中有13歲、14歲、16歲3名未成年）依殺人罪送辦，檢察官複訊向法官聲請陳、林、張、江、汪、丁、陳等7男羈押，目前還在開聲押庭中。