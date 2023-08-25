快訊

最新民調出爐！賴清德支持度37% 柯文哲、侯友宜下滑

才剛入選2023必比登推介 素食名店被查出蔬果農藥超標

快檢查！網紅款「萬能充行動電源」爆炸 業者曝2序號「免費舊換新」、2大補償規則一次看

警察爸爸工作多辛苦？台北市警局親子日現場攀降給你看

聯合報／ 記者廖炳棋／台北即時報導

今天是台北市警察局員工親子日，為了讓警察子女知道父母親擔任警職的辛勞，除有專人陪小朋友導覽警察史蹟館及勤務指揮中心，還有特勤中隊展示攀降警技，小朋友看得驚呼連連，這才知道平常晚回家的爸爸媽媽工作多辛苦。

台北市警察局為讓員工子女瞭解並體會父母上班情形及辛勞，增加親子間情感，今天在大廳舉辦親子日活動。台北市副市長林奕華到場表示，市府重視員工身心健康，希望透過親子日活動增進親子關係，舒緩工作與生活壓力，凝聚同仁向心力。

警察局長張榮興今天以北市警察大家長身分，接待到訪的同仁親眷與子女，活動會場設有警用裝備展示、Q版大型警察娃娃供合影留念；另外設立犯罪預防及交通安全宣導攤位，以闖關遊戲培養正確觀念。

活動由大理國小太鼓隊的表演揭開序幕，接續有婦幼警察隊演出兒童安全音樂劇場、特勤中隊展的攀降警技、員工子女才藝表演。

今天是台北市警察局員工親子日，為了讓警察子女知道父母親擔任警職的辛勞，除有專人陪小朋友導覽警察史蹟館及勤務指揮中心，還有特勤中隊展示攀降警技，圖中敬禮者為北市副市長林奕華。記者廖炳棋/翻攝
今天是台北市警察局員工親子日，為了讓警察子女知道父母親擔任警職的辛勞，除有專人陪小朋友導覽警察史蹟館及勤務指揮中心，還有特勤中隊展示攀降警技，圖中敬禮者為北市副市長林奕華。記者廖炳棋/翻攝
今天是台北市警察局員工親子日，為了讓警察子女知道父母親擔任警職的辛勞，除有專人陪小朋友導覽警察史蹟館及勤務指揮中心，還有特勤中隊展示攀降警技。記者廖炳棋/翻攝
今天是台北市警察局員工親子日，為了讓警察子女知道父母親擔任警職的辛勞，除有專人陪小朋友導覽警察史蹟館及勤務指揮中心，還有特勤中隊展示攀降警技。記者廖炳棋/翻攝
今天是台北市警察局員工親子日，為了讓警察子女知道父母親擔任警職的辛勞，除有專人陪小朋友導覽警察史蹟館及勤務指揮中心，還有特勤中隊展示攀降警技。記者廖炳棋/翻攝
今天是台北市警察局員工親子日，為了讓警察子女知道父母親擔任警職的辛勞，除有專人陪小朋友導覽警察史蹟館及勤務指揮中心，還有特勤中隊展示攀降警技。記者廖炳棋/翻攝
今天是台北市警察局員工親子日，為了讓警察子女知道父母親擔任警職的辛勞，除有專人陪小朋友導覽警察史蹟館及勤務指揮中心，還有特勤中隊展示攀降警技。記者廖炳棋/翻攝
今天是台北市警察局員工親子日，為了讓警察子女知道父母親擔任警職的辛勞，除有專人陪小朋友導覽警察史蹟館及勤務指揮中心，還有特勤中隊展示攀降警技。記者廖炳棋/翻攝
今天是台北市警察局員工親子日，為了讓警察子女知道父母親擔任警職的辛勞，除有專人陪小朋友導覽警察史蹟館及勤務指揮中心，還有特勤中隊展示攀降警技。記者廖炳棋/翻攝
今天是台北市警察局員工親子日，為了讓警察子女知道父母親擔任警職的辛勞，除有專人陪小朋友導覽警察史蹟館及勤務指揮中心，還有特勤中隊展示攀降警技。記者廖炳棋/翻攝
今天是台北市警察局員工親子日，為了讓警察子女知道父母親擔任警職的辛勞，除有專人陪小朋友導覽警察史蹟館及勤務指揮中心，還有特勤中隊展示攀降警技。記者廖炳棋/翻攝
今天是台北市警察局員工親子日，為了讓警察子女知道父母親擔任警職的辛勞，除有專人陪小朋友導覽警察史蹟館及勤務指揮中心，還有特勤中隊展示攀降警技。記者廖炳棋/翻攝
今天是台北市警察局員工親子日，為了讓警察子女知道父母親擔任警職的辛勞，除有專人陪小朋友導覽警察史蹟館及勤務指揮中心，還有特勤中隊展示攀降警技。記者廖炳棋/翻攝
今天是台北市警察局員工親子日，為了讓警察子女知道父母親擔任警職的辛勞，除有專人陪小朋友導覽警察史蹟館及勤務指揮中心，還有特勤中隊展示攀降警技。記者廖炳棋/翻攝
今天是台北市警察局員工親子日，為了讓警察子女知道父母親擔任警職的辛勞，除有專人陪小朋友導覽警察史蹟館及勤務指揮中心，還有特勤中隊展示攀降警技。記者廖炳棋/翻攝
今天是台北市警察局員工親子日，為了讓警察子女知道父母親擔任警職的辛勞，除有專人陪小朋友導覽警察史蹟館及勤務指揮中心，還有特勤中隊展示攀降警技。記者廖炳棋/翻攝

警察 親子 子女

延伸閱讀

一通電話檢舉車手 台北2超商店員各獲2萬元

獨／練騎車摔落排水溝身亡 校方憾： 女大生成績優異「夢想當英文老師」

影／今年剛畢業！女在學校大門口學騎機車 竟衝入溝渠不治身亡

捲入性侵疑雲移送北檢 黃子佼辯拍藝術照與對方「合意性交」

相關新聞

繼台鐵後…中捷列車也遭入侵軌道塗鴉！報警追查2可疑人士

台中捷運一列停放於高鐵台中站尾軌區的備用車，昨晚遭不明人士闖入塗鴉，中捷公司調閱監視器畫面，發現有2名可疑人士破壞圍籬入...

北車落軌婦人遭撞送醫不治 警調監視器已確認發生原因

今天中午12時10分，74歲劉姓女子在台北車站B3層4A月台落軌，遭台鐵EMU900型1170次北上區間車撞擊，當場失去...

獨／在醫院遭情緒不穩患者痛擊 受害人驚恐擔心「鄭捷復活」

新北市亞東醫院出現無差別攻擊事件，一名四旬女子今回急診辦手續，卻遭到一名情緒不穩患者痛擊臀部，攻擊者並不斷叫囂「幹嘛推我...

母湯啦！新北老婦垃圾直接往河裡倒 網怒：誰家的三寶領回去

日前有人將汽車停放新北市鶯歌區路段，由於正好在跨河橋旁，卻直擊一名年約80歲的婦人將垃圾往河裡倒，民眾不敢置信將影片拍下...

淡水19歲男欠債7萬遭人毆打致死 警逮涉案16人最小13歲

新北市陳姓男子陸續向友人借款7萬多元，日前友人向他催討他避而不見。昨天凌晨友人得知他人在蘆洲區中原路一家洗車場，找來另1...

10分鐘買滷肉飯重機慘消失 小偷稱看鑰匙沒拔「順便」騎走

彰化縣北斗鎮謝姓男子買完宵夜，走出店門一看他的機車消失無蹤，連忙撥打110求助，警方調閱店家錄影監視畫面後以車追人，在5...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。

商品推薦