警察爸爸工作多辛苦？台北市警局親子日現場攀降給你看

今天是台北市警察局員工親子日，為了讓警察子女知道父母親擔任警職的辛勞，除有專人陪小朋友導覽警察史蹟館及勤務指揮中心，還有特勤中隊展示攀降警技，小朋友看得驚呼連連，這才知道平常晚回家的爸爸媽媽工作多辛苦。

台北市警察局為讓員工子女瞭解並體會父母上班情形及辛勞，增加親子間情感，今天在大廳舉辦親子日活動。台北市副市長林奕華到場表示，市府重視員工身心健康，希望透過親子日活動增進親子關係，舒緩工作與生活壓力，凝聚同仁向心力。

警察局長張榮興今天以北市警察大家長身分，接待到訪的同仁親眷與子女，活動會場設有警用裝備展示、Q版大型警察娃娃供合影留念；另外設立犯罪預防及交通安全宣導攤位，以闖關遊戲培養正確觀念。

活動由大理國小太鼓隊的表演揭開序幕，接續有婦幼警察隊演出兒童安全音樂劇場、特勤中隊展的攀降警技、員工子女才藝表演。