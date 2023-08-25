繼台鐵後…中捷列車也遭入侵軌道塗鴉！報警追查2可疑人士

台中捷運一列停放於高鐵台中站尾軌區的備用車，昨晚遭不明人士闖入塗鴉，中捷公司調閱監視器畫面，發現有2名可疑人士破壞圍籬入侵，已立即報警處理，並著手清除塗鴉，後續將加強尾軌監控機制。中捷公司表示，入侵軌道區的行為已違反大眾捷運法，可處1萬元以上100萬元以下罰鍰。

中捷公司表示，昨晚近9時，2名可疑人士破壞高鐵台中站尾軌區鄰台鐵新烏日站軌道側的圍籬，入侵軌道，並對停放於尾軌區的備用車塗鴉，2人停留約15分鐘，中捷人員發現列車遭塗鴉後，除報警處理，也立即派員檢修列車，檢修後確認該列車車體未遭破壞，列車設備皆正常。

中捷公司提到，尾軌區設有監視器，為避免再發生有人入侵，將加強監控該區域；遭破壞的圍籬已於今日上午修復完成，塗鴉列車也將盡速完成清洗。本次事件後續公司也將配合警方積極追查，一經查獲將從重處理。

中捷公司指出，入侵軌道區已違反大眾捷運法，可處1萬元以上100萬元以下罰鍰；另因闖入者破壞圍籬後進入，涉犯毀損及侵入土地罪，中捷可提告追查。

中捷公司提醒，軌道區有高壓電，擅自闖入不僅違法，還將危害自身安全與捷運系統安全，請民眾配合遵守規定。