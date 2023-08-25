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母湯啦！新北老婦垃圾直接往河裡倒 網怒：誰家的三寶領回去

聯合報／ 記者李定宇／新北即時報導

日前有人將汽車停放新北市鶯歌區路段，由於正好在跨河橋旁，卻直擊一名年約80歲的婦人將垃圾往河裡倒，民眾不敢置信將影片拍下PO網，網友不滿表示「誰家的三寶自己領回」，環保局則說亂丟垃圾可罰6千元，可買1200個垃圾袋，呼籲阿嬤別因小失大。

有人日前將老婦亂丟垃圾的影片貼網表示，看到老婦將兩袋垃圾往河裡倒，看到時第一袋快倒完還不敢相信，她之後又拿出第二袋，仔細看真的是垃圾，還親眼看到利樂包等垃圾被倒入河中。地點則是在新北鶯歌尖山路附近。

網友不滿表示「老人家為了省幾個垃圾袋的錢！唉～、阿罵日常、誰家的寶自己領回」，也有網民酸「連一個阿嬤都不敢當面講，還得要po上網公審」。由於老婦手中的粉紅色塑膠袋疑為新北市專用垃圾袋，網友懷疑老婦是為了省垃圾袋的錢才把垃圾往河裡丟。

環保局對此表示，依廢棄物清理法規定，亂丟垃圾包最高可處6000元罰鍰，換算可購買1200個14公升的專用垃圾袋，呼籲阿嬤別因小失大，垃圾應依規定交由環保局垃圾車清除處理。

民眾直擊阿嬤將垃圾往河裡倒，引發網友公憤。圖／爆料公社臉書社團翻攝
民眾直擊阿嬤將垃圾往河裡倒，引發網友公憤。圖／爆料公社臉書社團翻攝

老婦 廢棄物 塑膠袋

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