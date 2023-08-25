和美老人互助會欠7億 會員分配債權金最多只能拿2千欲哭無淚

彰化縣和美鎮老人會附設互助會2020年宣告破產，當時只剩現金420多萬元，卻欠會員7億多元，彰化地院選定律師何崇民擔任破產管理人，將於下周在已閒置的和美老人會分配債權金，因人數眾多分為三天，但有人繳了30萬元僅能分得2千多元，最少只有1、2百元，會員欲哭無淚。

和美鎮長林庚壬表示，彰化地院選定公辦律師擔任破產管理人，破產人的財產已處分完畢，公所下星期借場地將在8月29日、31日與9月1日三日分配債權金，他所知有繳30萬的會員，大約可以領回2100多元，也有人只能領個幾百元，有人抱怨領的錢可能連計程車來費都不夠付，不如不要領，會員若沒領會依法提存法院。

和美鎮老人會附設互助會在1990年成立，加入的互助會員只要有1人往生，其他會員就繳交新台幣100元互助金；會員往生時，可依入會年資獲得喪葬互助金挹助處理後事，會員最多曾有4000多人，但逐年遞減，最後財務入不敷出，彰化地方法院2020年批准和美老人會的聲請，宣告老人會破產。

和美老人會破產管理人何崇民也在源道法律事務所臉書貼出公告，貼文表示老人會會館所有權人登記為鎮公所所有，已經辦理移轉交接予鎮公所，和美老人會館內部動產去年完成拍賣，扣除員工勞保費、水電費、中華電信等費用，現金有34萬多元，定存金額約403萬多元，共438萬多元，2716名會員將在下星期分為三天分配債權金。

彰化和美老人互助會8旬老婦是成員，長年繳交的會費收據都放在桶子裡，沒想倒血本無歸。 圖 / 彰化縣議員賴清美提供