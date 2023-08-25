北車落軌婦人遭撞送醫不治 警調監視器已確認發生原因

今天中午12時10分，74歲劉姓女子在台北車站B3層4A月台落軌，遭台鐵EMU900型1170次北上區間車撞擊，當場失去呼吸心跳並卡在列車下，消防人員獲報緊急到場，動用工具救出婦人，婦人頭部受創，送台大醫院急救，醫院於下午1時許宣告不治。

根據月台監視器畫面，發現劉婦趁台鐵1170次進站時，從月台跳下，等車旅客驚嚇，紛紛打電話及找站台人員求救。警方從死者隨身包包內，發現留有遺書，研判劉婦有輕生意圖，目前警方已經聯繫劉婦兒子，處理後續相驗及釐清原因。

由於台北車站有2股軌道，不影響上下行列車，撞人區間車蒐證完畢後放行駛離。