離港不慎撞沉拖船 新台馬輪經檢修無礙下午1點20分開往基隆

馬祖福澳港一艘拖駁船「台港13302號」在今天上午原要拖帶新台馬輪離岸出港，疑似台馬輪迴旋時左後舷碰撞拖船，致拖船機艙破裂進水，結果不到幾分鐘拖船就沉沒，好在5名拖船船員都已救起，無人員傷亡，經安全檢查合格後，新台馬輪已於下午1點20分離港，船上78名旅客預計下午6點多抵達基隆。

據了解，這艘「台港13302號」拖船的船齡27年，船長34.6公尺，總噸位336噸，3200匹馬力，近期剛完成歲修。這艘拖船當初造價約1.4億元，目前造價已經超過2億元。航港局針對船長做初步調查，並對駕駛人實施酒測，以及水下攝影檢查船體是否受損影響航行安全為主。新台馬輪陳姓船長在中午實施酒測值為0，新台馬輪經水下檢查並未發現損傷。

連江縣交通旅遊局局長劉性謙說，事發後，新台馬輪由航港局登船辦理臨時檢查，縣府提供船上78位旅客便當及飲用水，對旅客造成不便深感抱歉，經安全檢查合格後，新台馬輪已於下午1點20分離港，預計晚上6點30分到達基隆。

劉性謙說，目前客船進出港皆正常，已通知沉船的拖駁船公司負責人到馬祖，處理拖駁船移置及替代拖船作業。

馬祖福澳港拖駁船沉沒，立委陳雪生已與縣府及其他有關單位聯繫，儘速處裡福澳港區油汙汙染及回復福澳港交通次序，以避免影響新台馬輪、台馬之星靠泊。