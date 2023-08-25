獨／在醫院遭情緒不穩患者痛擊 受害人驚恐擔心「鄭捷復活」
新北市亞東醫院出現無差別攻擊事件，一名四旬女子今回急診辦手續，卻遭到一名情緒不穩患者痛擊臀部，攻擊者並不斷叫囂「幹嘛推我！」四旬女被打罵的莫名其妙立即報警，批評亞東醫院維安制度不佳，擔心若對方帶刀恐怕如鄭捷隨機殺人，警方則表示已對雙方留下紀錄，事後可向動手者提告傷害罪。
新北市一名四旬女今回急診櫃台辦理手續，不料疑因手提包碰觸一旁病患，導致對方情緒大爆走，他除了痛擊四旬女臀部，並不斷叫囂「幹嘛推我！幹嘛踩我的腳！幹嘛踢我！」四旬女被對方嚇到立即報警。
四旬女投訴指出，亞東醫院明知該患者是重度情緒不穩且有暴力傾向，就應該將此類患者與普通病人分開，若患者身上剛好有帶刀恐怕如同鄭捷隨機殺人，認為亞東醫院應該做好維安管制，避免攻擊其他病人。
板橋警方局信義所表示，事發起因疑四旬女背包碰觸到這名病患，導致他情緒失控，患者家屬已經向四旬女道歉，警方也留下雙方資料，四旬女事後可向警方提告傷害追訴。
亞東醫院則回應，經查為兩位病患急診外擦肩而過時不小心手部碰撞，其中一位病患有過激反應推打他人(四旬女)，但立即被在門口巡邏警衛制止並報警，警方也到場秉公處理，被推打民眾(四旬女)當場表示不與追究。醫院急診室每天處理眾多不同症狀的病患，很難在進入醫院檢傷前就進行分辨，但醫護人員均有相當安全訓練與保護設備，也配備足夠警勤人員現場安全防護。
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