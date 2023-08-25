疑變換車道釀禍 國1南下岡山段3車擦撞一失控內線翻車
國道1號南向355.5公里處，今天上午發生3車追撞意外，當時48歲劉男駕駛轎車原本行駛在外側車道，但劉欲變換至中線車道時，疑因變換車道不當，分別與中線、內線車道車輛發生碰撞，並導致內線車道車輛閃避不及因而翻覆，所幸現場無人受傷。
據悉，當時劉男因不當變換車道，先與行駛中線車道22歲康男駕駛的大貨車發生碰撞後，劉男轎車突然失控往內側衝，直接與行駛內側車道53歲蘇男駕駛的小貨車撞個正著，小貨車因而翻覆側翻，三車皆有明顯車損，幸運的是，車上人員均安。
警方指出，三車碰撞意外地點，接近國道1號岡山段近楠梓段附近，於中午12時28分許即順利將事故車排除，恢復全線正常通車，經查三車駕駛均無飲酒情形。
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