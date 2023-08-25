新北男子LINE加「飆股群組」遭騙50萬 警逮車手追上游
新北市三峽區程姓男子透過LINE加入「飆股群組」群友偕力洗腦4個月，程男受不住賺錢誘惑投入50萬投金，日前程男欲領回獲利，卻被要求「補差額」，這下驚覺遭詐向警報案。這個月22日程男誘出顏姓車手，警方當場逮捕，警詢後依詐欺罪嫌送辦，並持續追查幕後詐騙集團。
據了解，程姓男子今年4月透過手機LINE群組看到投資飆股訊息，他好奇加入「股漲金來交流」群組後，靜靜觀察群友們操作模式，看見群友們留言投入資金獲利豐富，甚至還買跑車炫富，讓程男相當心動，便自行到銀行臨櫃提領50萬元，交付給識別證掛「童先生」的理財專員小試身手。
程男交付投金並下載手機投資APP後開始操盤，驚見每周獲利呈倍數成長，日前欲領回獲利，但對方屢屢刁難，甚至要他「補差額」這才驚覺遭詐，這個月21日氣向警方報案。
新北市三峽警分局北大所受理，商請程男已在投資50萬元誘出詐欺車手。這個月22日下午3時許，警方埋伏在新北市三峽區大德路一社區大廳，趁程男與詐團成員「童先生」交付之際衝前壓制，這一查赫見車手姓顏（31歲）不姓童，連同當場查扣理專工作證、手機、假收據、贓款一併帶回偵辦，警詢後依詐欺罪嫌送辦。
三峽警分局長許城銘呼籲，近年越來越猖獗的投資詐騙，已然成為全民公敵，這類「飆股群組」手法如出一轍，有些還會利用名人當幌子，民眾投資理財一定要審選管道，並時時更新防詐知識，才能讓自己與家人不受騙上當。
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