台南慣犯想喝就到商店「補貨」 今年累計17件終於押了

台南59歲無業的林姓慣竊，經常在南區水萍塭公園內遊蕩，只要想喝酒，就會到附近的商家「補貨」，不論洋酒或啤酒來者不拒，甚至把整箱啤酒都搬走，據統計，今年迄今林涉竊盜案已被移送17件，市警6分局7、8月已接獲4件，經向檢方聲請拘票，將他拘提到案，向法院聲押獲准。

警方調查，林男橫行南區水萍塭公園周遭商家，第1、第2、第4及第6分局轄區內商店，店家損失慘重，苦不堪言。市警6分局金華派出所轄內7、8月已接獲4件報案，經蒐證調查，確認林男所為。

然而，林男到案均坦承犯行，相當「阿莎力」，但是缺東西就偷，顯然視民眾財產權於無物，令商家氣的牙癢癢。 據統計，今年迄今他涉竊盜案已被移送17件之多。

警方認為，林男反覆實施其竊盜犯行，決不可縱容，由派出所專案小組專責偵辦此案，避免他繼續竊盜商家財物。23日持檢方拘票將他強制拘提到案，並建請檢察官聲押。

經檢察官訊後認他確實有反覆實施其同一犯罪之虞，向台南地院聲請預防性羈押，也獲法院裁押。