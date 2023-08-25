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廂型車內側車道突拋錨 大園警揮汗幫他推

聯合報／ 記者陳恩惠／桃園即時報導

尤姓男子昨午駕車外出辦事，卻在行經桃園巿大園區三民路二段一處路口時，車輛突然熄火，當場在內側車道上「刁車」動彈不得。桃市警大園分局三菓派出所員警巡邏經過，發現廂型車閃雙黃燈停在內側，一旁尤男急得四處打電話，立刻上前關心，並頂著午後大豔陽幫忙將車推至路旁等候救援，不僅讓交通恢復通暢，也協助駕駛解圍脫困。

大園分局表示，三菓所員警昨（24日）天下午3點多，巡邏行經大園區三民路二段一處路口，發現內側車道上有一輛體積不小的廂型車停在內側車道上，閃著雙黃燈一動也不動，車輛後方依規定放著警示牌，顯示需要協助，員警見狀上前關心。

尤男說，他開車出來辦事，本來打算在該處路口迴轉，沒想到轉到一半車子突然拋錨熄火，怎麼發都發不動，後方車輛不斷經過，讓他非常著急，只好先放置警示牌，並打電話向友人求助。

員警見拋錨車輛停於內側車道迴轉缺口，在該處等待救援恐有安全疑慮且會影響交通，立即在現場指揮引導車流，並將拋錨車輛推至路邊避免發生危險，當尤的友人到場檢修後，發現是車輛離合器故障導致無法進檔，隨即聯繫拖吊車前來處理，讓尤男直呼「有警察真好！」。

尤男昨午駕車外出，意外在大園區三民路二段某路口要左轉時，當場在內側車道拋錨，所幸大園分局巡邏員警見狀，二話不說當場幫他將車推到路邊待援。記者陳恩惠／翻攝
尤男昨午駕車外出，意外在大園區三民路二段某路口要左轉時，當場在內側車道拋錨，所幸大園分局巡邏員警見狀，二話不說當場幫他將車推到路邊待援。記者陳恩惠／翻攝
尤男昨午駕車外出，意外在大園區三民路二段某路口要左轉時，當場在內側車道拋錨，所幸大園分局巡邏員警見狀，二話不說當場幫他將車推到路邊待援。記者陳恩惠／翻攝
尤男昨午駕車外出，意外在大園區三民路二段某路口要左轉時，當場在內側車道拋錨，所幸大園分局巡邏員警見狀，二話不說當場幫他將車推到路邊待援。記者陳恩惠／翻攝

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