廂型車內側車道突拋錨 大園警揮汗幫他推

尤姓男子昨午駕車外出辦事，卻在行經桃園巿大園區三民路二段一處路口時，車輛突然熄火，當場在內側車道上「刁車」動彈不得。桃市警大園分局三菓派出所員警巡邏經過，發現廂型車閃雙黃燈停在內側，一旁尤男急得四處打電話，立刻上前關心，並頂著午後大豔陽幫忙將車推至路旁等候救援，不僅讓交通恢復通暢，也協助駕駛解圍脫困。

大園分局表示，三菓所員警昨（24日）天下午3點多，巡邏行經大園區三民路二段一處路口，發現內側車道上有一輛體積不小的廂型車停在內側車道上，閃著雙黃燈一動也不動，車輛後方依規定放著警示牌，顯示需要協助，員警見狀上前關心。

尤男說，他開車出來辦事，本來打算在該處路口迴轉，沒想到轉到一半車子突然拋錨熄火，怎麼發都發不動，後方車輛不斷經過，讓他非常著急，只好先放置警示牌，並打電話向友人求助。