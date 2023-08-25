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遇到「死亡搖擺」白牌騎士嘉義市忠孝路摔車送醫

聯合報／ 記者李宗祐／嘉義即時報導

嘉義市消防局今天上午接到報案有機車騎士摔傷，救護人員趕到現場，有名白牌檔車騎士躺在馬路上等待救援，據同伴表示，在摔車前看到他出現「死亡搖擺」，機車車頭不停左右晃動最終摔車。救護人員緊急救護處置後，送往醫院治療，相關肇事原因由警方調查中。

嘉義市消防局救護車上午6點多趕到市區忠孝路及保康路口，有3輛重機停在路旁遠方另有輛白牌檔車，地上有名年約18歲男騎士躺在地上，表情痛苦躺在馬路上等待救援，傷者表示雙手及腰部會麻且四肢多處擦傷疼痛。救護員給予頸圈、長背板固定、清洗傷口、包紮止血等救護處置後，送醫院治療。

一旁友人表示，男騎士在摔車前發生所謂「死亡搖擺」，機車車頭不停左右晃動最終摔車，連人帶車倒地滑行約50公尺遠。

機車行陳姓老板表示，所謂「死亡搖擺」是指在騎乘過程中，機車龍頭突然發生無預警不受控制地劇烈晃動的情形，這是因為機車輪組失去平衡，嚴重時造成摔車，除了機械原因，常發生於行經坑洞、障礙物或破胎等。遇到這狀況，保持鎮定、放鬆油門車速下降，雙手放鬆仍要抓住車把手，慢慢讓車恢復穩定。

救護人員協助送醫。記者李宗祐／翻攝
救護人員協助送醫。記者李宗祐／翻攝
有名機車騎士躺在地上等待救護。記者李宗祐／翻攝
有名機車騎士躺在地上等待救護。記者李宗祐／翻攝
有名機車騎士躺在地上等待救護，同伴表示摔車前出現「死亡搖擺」。記者李宗祐／翻攝
有名機車騎士躺在地上等待救護，同伴表示摔車前出現「死亡搖擺」。記者李宗祐／翻攝

嘉義

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