遇到「死亡搖擺」白牌騎士嘉義市忠孝路摔車送醫

嘉義市消防局今天上午接到報案有機車騎士摔傷，救護人員趕到現場，有名白牌檔車騎士躺在馬路上等待救援，據同伴表示，在摔車前看到他出現「死亡搖擺」，機車車頭不停左右晃動最終摔車。救護人員緊急救護處置後，送往醫院治療，相關肇事原因由警方調查中。

嘉義市消防局救護車上午6點多趕到市區忠孝路及保康路口，有3輛重機停在路旁遠方另有輛白牌檔車，地上有名年約18歲男騎士躺在地上，表情痛苦躺在馬路上等待救援，傷者表示雙手及腰部會麻且四肢多處擦傷疼痛。救護員給予頸圈、長背板固定、清洗傷口、包紮止血等救護處置後，送醫院治療。

一旁友人表示，男騎士在摔車前發生所謂「死亡搖擺」，機車車頭不停左右晃動最終摔車，連人帶車倒地滑行約50公尺遠。