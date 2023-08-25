影／澎湖男清晨開車離奇自撞路樹 現場救援畫面曝光

澎湖縣今天清晨4時15分許發生轎車自撞意外，事故發生在湖西鄉鼎灣村縣道203線志清國中北側路口處，警消獲報趕抵時，該車頭嚴重撞爛，50歲劉姓駕駛受困駕駛座中神情痛苦，經消防員花半小時救助才讓他順利脫困送醫。確切事故原因，仍待警方進一步釐清。

據悉，消防員一開始據報自撞轎車車頭冒出白煙，恐有火燒車之虞，但消防員抵達現場後發現，該紅色轎車自撞路樹已無冒煙情形，但現場情況危急，因駕駛劉男仍受困車內。

後經消防員花上九牛二虎之力，劉男終於從駕駛座脫困，但經檢視他左手肘及頸部有撕裂傷，右耳也有出血情況，所幸意識清楚，對聲音有反應，經救護人員給予頸圈及長背板固定，並經清洗傷口包紮止血等處置， 上午4時51分劉男被送達三軍總醫院澎湖分院治療。