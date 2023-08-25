謊稱陸戰隊上尉訂176花束棄單 還好七夕救了花店

高雄市前鎮區某花店接獲花束訂單，對方自稱是海軍陸戰隊張姓上尉，要訂176束玫瑰、向日葵等花束，店家趕緊進貨，才發覺有異，幸好隔幾天就是七夕情人節，店家的進貨才及時賣出，未受損失。

據了解，高雄市前鎮區某花店8月18日接獲訂單當天，在旗津區也有1家麵包店同接到疑似同自稱是「陸戰隊66旅」張姓上尉的訂單，訂了320個麵包，後來遭棄單，店家只好改以愛心麵包送人，損失7000元。

高雄市前鎮區某花店在臉書上，附註店家的Line聯絡方式，8月18日這名冒稱張姓上尉的人加Line，稱要訂玫瑰、向日葵等花束，而且還要包裝1朵1束花，共要176束，約定當天下午5點交貨，並希望花店先代墊貨款，待軍方取貨時繳款。

花店謝姓女老闆認為接到總價1萬7000多元的大單，有些擔心，對方還傳軍方開會和辦公室等照片，取信謝女，謝女才立即向花商進貨，找人手幫忙包裝花束。

但謝女的朋友一聽說「陸戰隊66旅」要訂花，相當納悶，說高雄陸戰隊應該是99旅，66旅應不在高雄，而且對方稱電話是公務電話，還要謝女別打電話相當奇怪，建議謝女還是先報警問問看，免得受騙。

高雄市警前鎮分局復興路派出所員警了解後，查證對方留給謝女的電話，已曾被通報疑似詐騙電話，建議謝女和對方一手交錢一手交貨才不會上當。但是，到約定交貨時間，果然對方放店家鴿子，並未出現取貨，花店才確認受騙。