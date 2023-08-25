獨／當和事佬闖摩鐵被攔自稱偵查隊 警查他是「退休」學長
高雄市一名男子到酒店消費，因欠3萬元陪酒價，昨深夜和一男一女酒店業者相約至左營區汽車旅館談和解，欠債男後找來王姓友人當見證，遭櫃台人員阻擋，王嗆是仁武分局偵查隊的，糾紛驚動轄區快打警網趕至，警方查出王是旗山分局已退休的學長，因店家未追究，登記身分後讓雙方離去。
據了解，欠下酒店業者的3萬元陪酒價的男子昨深夜11時許和1男1女至左營區大中路汽車旅館談和解，3人進入房間後，男子臨時改變主意去電找來王姓男子當見證人。
當時王男抵達汽車旅館後，欲直接闖入指定的房號和櫃檯人員起爭執，王男竟表明「自己是仁武分局偵查隊的」，櫃台人員要求他出示警察證件，王男拿不出來，櫃台人員報警。
轄區左營警分局獲報出動快打部隊趕抵，查證王男身分，發現他是旗山分局偵查隊退休的學長，是已離職的警察；由於店家後表示不願追究，警方登記王男一行人身分後，讓其離去。
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