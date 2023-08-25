快訊

李玟生前控遭霸凌！眾人發聲 《中國好聲音》宣布停播

23歲歐陽娜娜突拋震撼彈揭「未來計劃」 休學原因全說了

5分鐘搶光！「挽肉と米」今開放線上訂位 9月3日前座位全數售罄

影／基隆貨車窄巷硬擠刮傷多輛機車 駕駛不理最高罰3千

聯合報／ 記者游明煌／基隆即時報導

基隆市中正區656巷俗稱「勝利巷」，日前有一輛箱型貨開進巷內轉彎時，卡到並擦撞多輛停放路邊機車，但並未停下處理，事後多名機車車主發現機車被刮傷，居民指常有類似情況發生擬求償。交通隊表示，此行為符合道路交通管理處罰條例沒人受傷的肇事逃逸，最高可罰3千、吊扣駕照3個月。

基隆山坡地形多，很多巷道狹窄，但住宅頻密，不少巷弄兩邊又停放機車，有的紅線屬違規停車，有的未畫紅黃線，常常雙向道也經常被壓縮變成有如單行道通行，擦撞很容易發生。

中正區勝利巷居民反映說，日前有一輛箱型貨車經過時，卡到多輛機車，車身也刮到機車，有居民手機拍照存證，貨車司機未理會，直接開走。一名機車車主說，有輕微刮傷，雖損失不大，但會考慮提出求償，不排除報警處理。

居民表示，很多民眾把機車停放在兩側，如果被大車刮傷或者倒下受損，車子撞了就跑，民眾的損失要找誰要。許姓居民表示，巷子本來就很小，很多貨車車身較大還硬擠，常有機車車尾被刮傷，車子撞了就跑很不負責任。

居民並指出，日前魚市場附近就有對向兩車互不相讓的情形，因為路邊違規停車很多，駕駛人可以用的道路面積受到擠壓。

交通隊副隊長吳誌權說，關於車輛擦撞旁邊的機車未停下處理即離去，雖不適用刑法185條肇事逃逸罪，但符合道路交通管理處罰條例62條第一項，沒有人受傷的肇事逃逸，汽車駕駛人駕駛汽車肇事，無人受傷或死亡而未依規定處置者，處1千元以上3千元以下罰鍰；逃逸者，並吊扣其駕駛執照1個月至3個月。

基隆窄巷停滿機車貨車硬擠刮傷多機車，車主不理恐肇逃。圖／讀者提供
基隆窄巷停滿機車貨車硬擠刮傷多機車，車主不理恐肇逃。圖／讀者提供
基隆窄巷停滿機車貨車硬擠刮傷多機車，車主不理恐肇逃。圖／讀者提供
基隆窄巷停滿機車貨車硬擠刮傷多機車，車主不理恐肇逃。圖／讀者提供
基隆窄巷停滿機車貨車硬擠刮傷多機車，車主不理恐肇逃。圖／讀者提供
基隆窄巷停滿機車貨車硬擠刮傷多機車，車主不理恐肇逃。圖／讀者提供

基隆 車主 會考

延伸閱讀

世客博巨幅投影驚艷基隆踩線團 桃基2地盼深化觀光交流

歷史建築基隆南號誌樓火警 DNA證實街友抽菸點蚊香惹禍

被問基捷可否在4年任內動工？ 賴清德：鬥陣打拚

賴清德指若帶領國家：過去是民主打拚 未來為和平奮鬥

相關新聞

獨／當和事佬闖摩鐵被攔自稱偵查隊 警查他是「退休」學長

高雄市一名男子到酒店消費，因欠3萬元陪酒價，昨深夜和一男一女酒店業者相約至左營區汽車旅館談和解，欠債男後找來王姓友人當見...

新莊清潔工失足墜落地下4樓亡 警拉封鎖線調查死因

新北市新莊區新泰路一處工地建案，今天上午9時許驚傳一名年約50多歲男性清潔工墜落至地下4樓。新北市消防局獲報派員趕抵，經...

影／基隆貨車窄巷硬擠刮傷多輛機車 駕駛不理最高罰3千

基隆市中正區656巷俗稱「勝利巷」，日前有一輛箱型貨開進巷內轉彎時，卡到並擦撞多輛停放路邊機車，但並未停下處理，事後多名...

陸客離台前5小時找手機 桃警急尋運將1小時送回

中國籍陳姓男子與3友人日前來台參加靈鷲山第30屆水陸空大法會，昨法會結束中午欲離台，才發現手機疑似掉在前一晚所搭乘的計程...

逛網拍發現自家遭竊神像成商品 約屏東面交現場逮人送辦

51歲詹姓男子近日到屏東各鄉鎮廟宇，趁四下無人偷走多尊神像，事後為神像拍照發至網絡賣場販售，遭失竊民眾於瀏覽過程看見懷疑...

高雄女飲料店前摸走愛心箱 得手502元2小時落網全花光

王姓女子前天下午至高雄鳳山區一間飲料店佯裝買飲料，趁店員忙做他人飲料之際，順手偷走櫃台上的愛心零錢箱，得手502元，騎單...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。

商品推薦