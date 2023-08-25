影／基隆貨車窄巷硬擠刮傷多輛機車 駕駛不理最高罰3千

基隆市中正區656巷俗稱「勝利巷」，日前有一輛箱型貨開進巷內轉彎時，卡到並擦撞多輛停放路邊機車，但並未停下處理，事後多名機車車主發現機車被刮傷，居民指常有類似情況發生擬求償。交通隊表示，此行為符合道路交通管理處罰條例沒人受傷的肇事逃逸，最高可罰3千、吊扣駕照3個月。

基隆山坡地形多，很多巷道狹窄，但住宅頻密，不少巷弄兩邊又停放機車，有的紅線屬違規停車，有的未畫紅黃線，常常雙向道也經常被壓縮變成有如單行道通行，擦撞很容易發生。

中正區勝利巷居民反映說，日前有一輛箱型貨車經過時，卡到多輛機車，車身也刮到機車，有居民手機拍照存證，貨車司機未理會，直接開走。一名機車車主說，有輕微刮傷，雖損失不大，但會考慮提出求償，不排除報警處理。

居民表示，很多民眾把機車停放在兩側，如果被大車刮傷或者倒下受損，車子撞了就跑，民眾的損失要找誰要。許姓居民表示，巷子本來就很小，很多貨車車身較大還硬擠，常有機車車尾被刮傷，車子撞了就跑很不負責任。

居民並指出，日前魚市場附近就有對向兩車互不相讓的情形，因為路邊違規停車很多，駕駛人可以用的道路面積受到擠壓。