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陸客離台前5小時找手機 桃警急尋運將1小時送回

聯合報／ 記者陳恩惠／桃園即時報導

中國籍陳姓男子與3友人日前來台參加靈鷲山第30屆水陸空大法會，昨法會結束中午欲離台，才發現手機疑似掉在前一晚所搭乘的計程車上，由於出境時間緊迫，法會工作人員急向桃市警桃園分局大樹派出所求救。經調閱飯店門口監視器查車號，劉姓運將獲悉，在右前乘客座與車門的縫隙中，找出陳的手機並由北市飛車送還，讓陳姓陸客一行人對桃園警方連聲道謝，也對警方的辦事效率讚不絕口。

桃園分局表示，陳姓陸客等人本月15日來台參加8天7夜的大法會，入住桃園區桃鶯路飯店，每天出入飯店與法會所在的桃園巨蛋體育館皆由特約計程車專門接送；昨（24日）天中午陳男等人將搭機離台，卻在上午8點整理行李要退房前，發現手機遺失了，翻遍房內也未果，回想應是前一晚搭計程車返回時，由褲帶滑落掉在車上而不自知。

大樹所巡佐陳嘉文、警員鄭芳菁接獲請託，立刻至飯店調閱監視畫面，確認這部計程車抵達及離開時間點，再調閱沿線監視器畫面，過濾比對出車號後，透過車行與劉姓駕駛取得聯繫，經劉上車尋找，果然在右前乘客座旁的門縫內發現手機。

警方說，由於時間緊急，劉姓運將熱心地從台北市文山區住處出發，並在60分鐘內將手機送到大樹所內歸還失主，陳姓陸客對於員警及劉先生熱忱積極的協助感謝萬分，讓他對於來台旅程增添深刻且美好回憶。

陳姓陸客一行４人日前來台參加靈鷲山第30屆水陸空大法會，昨天中午搭機離台前５小時，陳男驚覺手機掉在計程車的右前乘客座與車門縫隙中，急向桃市警桃園分局大樹派出所求援，經警方調閱影像通知劉姓運將送還。記者陳恩惠／翻攝
陳姓陸客一行４人日前來台參加靈鷲山第30屆水陸空大法會，昨天中午搭機離台前５小時，陳男驚覺手機掉在計程車的右前乘客座與車門縫隙中，急向桃市警桃園分局大樹派出所求援，經警方調閱影像通知劉姓運將送還。記者陳恩惠／翻攝
陳姓陸客一行４人日前來台參加靈鷲山第30屆水陸空大法會，昨天中午搭機離台前５小時，陳男驚覺手機遺失在計程車上，急向桃市警桃園分局大樹派出所求援，經警方調閱影像通知劉姓運將送還。記者陳恩惠／翻攝
陳姓陸客一行４人日前來台參加靈鷲山第30屆水陸空大法會，昨天中午搭機離台前５小時，陳男驚覺手機遺失在計程車上，急向桃市警桃園分局大樹派出所求援，經警方調閱影像通知劉姓運將送還。記者陳恩惠／翻攝

法會 計程車

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