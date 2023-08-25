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逛網拍發現自家遭竊神像成商品 約屏東面交現場逮人送辦

聯合報／ 記者張已亷／屏東即時報導

51歲詹姓男子近日到屏東各鄉鎮廟宇，趁四下無人偷走多尊神像，事後為神像拍照發至網絡賣場販售，遭失竊民眾於瀏覽過程看見懷疑是自家神像，彼此相約面交後，詹男被民眾識破報警遭逮，他的住家再被起獲多尊來源不明的神像及佛具，遭依竊盜罪嫌移送偵辦。

警方表示，屏東近日發生多起神像失竊案，有遭竊民眾於23日在網路上發現51歲詹姓男子販賣的神像與自家遺失的玄天上帝神像相似，雙方相約面交後，買家確認就是自家遺失的神像，當下報警求助。

警方到場後發現，詹男除攜帶民眾遺失的玄天上帝神像，隨身還有龍樹尊者及張府天師等2尊神像，而後又於詹男家中起獲多尊來源不明的神像及佛具，將他依竊盜罪嫌移送屏東地檢署偵辦。

警方目前仍持續清查有無其他失主，現已歸還5尊神像，包含屏東市2尊、東港鎮1尊、潮州鎮1尊、崁頂鄉1尊，另有土地公、韋馱尊者、關公、太子元帥及降龍太子等5尊神像，及其他如宰相帽、煙斗、敬茶座（杯）組、銅錢、觀音硬幣等佛具，尚待遺失人前來認領，若有遺失上述物品的民眾，可至屏東警察分局大同派出所確認。

51歲詹姓男子近日到屏東各鄉鎮廟宇，趁四下無人偷走多尊神像，目前仍有5尊神像及多個佛具尚待遺失人認領。圖／警方提供
51歲詹姓男子近日到屏東各鄉鎮廟宇，趁四下無人偷走多尊神像，目前仍有5尊神像及多個佛具尚待遺失人認領。圖／警方提供
51歲詹姓男子近日到屏東各鄉鎮廟宇，趁四下無人偷走多尊神像，目前仍有5尊神像及多個佛具尚待遺失人認領。圖／警方提供
51歲詹姓男子近日到屏東各鄉鎮廟宇，趁四下無人偷走多尊神像，目前仍有5尊神像及多個佛具尚待遺失人認領。圖／警方提供
51歲詹姓男子近日到屏東各鄉鎮廟宇，趁四下無人偷走多尊神像，事後與失竊民眾相約面交被識破，遭警方逮補，被依竊盜罪嫌移送偵辦。圖／警方提供
51歲詹姓男子近日到屏東各鄉鎮廟宇，趁四下無人偷走多尊神像，事後與失竊民眾相約面交被識破，遭警方逮補，被依竊盜罪嫌移送偵辦。圖／警方提供
51歲詹姓男子近日到屏東各鄉鎮廟宇，趁四下無人偷走多尊神像，目前仍有5尊神像及多個佛具尚待遺失人認領。圖／警方提供
51歲詹姓男子近日到屏東各鄉鎮廟宇，趁四下無人偷走多尊神像，目前仍有5尊神像及多個佛具尚待遺失人認領。圖／警方提供

屏東 竊盜 關公

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