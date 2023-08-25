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注意荷包！淡水連放15分超美海景煙火 警加強3路段取締

聯合報／ 記者張曼蘋／新北即時報導

「2023淡水漁人碼頭仲夏繽紛樂」煙火秀27日及9月3日連續兩周日登場，晚間8點會放約15分鐘的超美海景煙火，預計吸引超過20萬人湧入觀賞。新北市交通局當天將交通管制，警方加強3路段沿線取締違停，部分路段到港區內規畫為行人徒步區，自行車禁入，YouBike漁人碼頭站及輕軌漁人碼頭站將暫停營運。

交通局交通安全科長林碧芬表示，漁人碼頭活動會場當日將於下午4點至晚間10點交通管制，中正路二段51巷與中正路一段87巷8弄至港區內規畫為行人徒步區，自行車禁止進入，也包含牽行，一般車輛僅能從觀海路第二出入口進出。

林碧芬指出，警察局將加強淡水區中正路、文化路和中山路3路段沿線違停車輛取締，並提高重點違規路段巡邏頻率，漁人碼頭內停車場全滿後，即禁止車輛進入；另這兩天自下午3點起，YouBike漁人碼頭站及輕軌漁人碼頭站將暫停營運。

公車部分，林碧芬說，公車紅26動線調整為淡海路左轉中正路二段50巷，「淡水魚市」、「漁人碼頭」、「輕軌漁人碼頭」、「淡海中正路口」、「淡海」等5站取消雙邊停靠；「淡水拖吊場」、「天生國小」、「淡江新村」、「世界觀」等4站則改為單邊停靠，並取消往捷運淡水站方向站位；周邊停車場將實施滿場及出入口管制，嚴禁車輛占道路排隊停等入場。

交通局呼籲，民眾可搭乘捷運至淡水站步行或轉乘紅26公車，也可搭乘捷運至紅樹林站，轉搭淡海輕軌至漁人碼頭站；而前往八里沿岸觀賞煙火的民眾，可搭乘捷運至蘆洲站轉搭704公車或關渡站轉乘紅22及紅13公車至八里。

交通局表示，散場時淡水和八里端周邊大眾運輸都將配合加開班次，加強疏導，另八里端開車民眾，請利用台64往市區行駛，避開龍米路一段及成泰路三段易壅塞路段。

「2023淡水漁人碼頭仲夏繽紛樂」煙火秀27日及9月3日連續兩周日登場，晚間8點會放約15分鐘的超美海景煙火。圖／新北市漁業處提供
「2023淡水漁人碼頭仲夏繽紛樂」煙火秀27日及9月3日連續兩周日登場，晚間8點會放約15分鐘的超美海景煙火。圖／新北市漁業處提供

漁人碼頭 淡水 公車

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