影／玉米鬚頭太亮眼 女賊拆包裝偷保養品 警一眼認出送辦
高雄鹽埕區五福四路某藥妝店，日前多樣保養品包裝盒遭人莫名拆開取走內容物，損失約新台幣2800元，警獲報調閱店家監視器發現，燙玉米鬚頭的女子進入店中3次，每次都有商品遭拆裝失竊，由於她髮型太過醒目，經確認45歲李姓女子身分，詢後依嫌竊盜罪送辦。
鹽埕分局指出，員警透過監視器發現，8月5日至13日期間，李女分別進入藥妝店3次，每次都順手將潔面乳、護眼霜及眼影等商品包裝盒拆下偷走商品，直至14日店家在樓梯間發現遭丟棄的空盒，才清點商品赫然發現，被人順手牽羊損失約2800元。
「燙玉米鬚頭，就是她。」警指出，依髮型就能一眼輕鬆認出竊嫌，正是住在轄區的李女，隨即到府通知她到案說明，而李女見警方已知事蹟敗露，坦承竊取商品，乖乖交付給員警查扣，全案依涉嫌竊盜罪函送高雄地方檢察署偵辦。
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