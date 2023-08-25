影／三天兩頭到生活百貨行竊 越南移工穿著贓物被警逮正著

33歲越南籍范姓移工22日夜間在台南中西區和緯路四段上連鎖生活百貨商店趁機行竊冰絲袖套及短袖衫，經店家報警後已被鎖定，昨晚他竟穿著上次偷來的短袖衫上門，再度行竊時被店家認出報警，員警到場出示其行竊影像，他才乖乖從背袋內交出兩次行竊物品全認了。

台南市警二分局長樂派出所調查，范男於22日夜間騎乘機車前來商店，順手偷走了冰絲袖套及短袖衫後，趁無人注意之際藏入其背袋逕自離去。經店家清點後發現物品短缺，報警處理。員警受理後調閱監視器，已鎖定其機車，循線追查。

未料，昨晚范男再次前往商店，因員警早已提醒店員注意，而這次行竊物品種類更多，他還刻意藏身在展示櫃後藏放物品，藉以躲避監視器的攝錄，但其可疑舉動早被店員盯上，急忙向派出所反映。

員警到場時，在門口處攔下準備離去的范男並帶回派出所，經提示其行竊影像等事證，他只好認了，身上所穿黑色上衣是22日行竊物品外，也自背袋內將兩次行竊物品乖乖交出，總計起獲短袖衫2件、冰絲袖套及毛襪各4雙、保冷袋及黑色錢包各1個等物品，價值約5000元。警方詢問後，依涉竊盜罪嫌將他送辦。