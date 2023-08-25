高雄夫妻一時貪念偷竹筍 遇農場主丈夫竟丟太太自己開車跑

一對7旬陳姓老夫妻8月23日在甲仙區爬山，行經一處竹林發現有許多竹筍可以採，一時起貪念挖了20支麻竹筍，不料被竹林主人發現，兩人當場拔腿就跑，沒想到太太被抓住後，陳姓丈夫竟直接丟包開車逃跑，後來經警方追捕逮人，供稱誤以為是野生竹林才採收。

甲仙分駐所警方表示，64歲林姓竹林主抓住陳太太後立刻報警，警方立刻沿陳夫逃逸路線搜尋，在500公尺外一處宮廟逮到人，並在他所駕駛的小客車內查獲20支麻竹筍，重量共計25台斤，價值約新台幣1800元。

夫妻遭逮後供稱，在爬山過程看到竹林，誤以為是野生竹林無人採收，臨時起意進入砍採打算自行食用，但員警詢問為何要逃跑後，卻無法做出合理解釋，訊後依竊盜罪嫌移送橋頭地檢署偵辦。