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高雄夫妻一時貪念偷竹筍 遇農場主丈夫竟丟太太自己開車跑

聯合報／ 記者任義宇／高雄即時報導

一對7旬陳姓老夫妻8月23日在甲仙區爬山，行經一處竹林發現有許多竹筍可以採，一時起貪念挖了20支麻竹筍，不料被竹林主人發現，兩人當場拔腿就跑，沒想到太太被抓住後，陳姓丈夫竟直接丟包開車逃跑，後來經警方追捕逮人，供稱誤以為是野生竹林才採收。

甲仙分駐所警方表示，64歲林姓竹林主抓住陳太太後立刻報警，警方立刻沿陳夫逃逸路線搜尋，在500公尺外一處宮廟逮到人，並在他所駕駛的小客車內查獲20支麻竹筍，重量共計25台斤，價值約新台幣1800元。

夫妻遭逮後供稱，在爬山過程看到竹林，誤以為是野生竹林無人採收，臨時起意進入砍採打算自行食用，但員警詢問為何要逃跑後，卻無法做出合理解釋，訊後依竊盜罪嫌移送橋頭地檢署偵辦。

旗山分局表示，目前轄內警方有結合地方農民共同進行農巡，提醒若有發現可疑車輛出入務必提高警覺，也呼籲產銷班及相關業者，切勿收購來路不明或價格與時價明顯落差之經濟作物以避免觸法。

陳姓老夫妻闖入甲仙一處竹林，盜採20支麻竹筍遭逮。圖／旗山分局提供
陳姓老夫妻闖入甲仙一處竹林，盜採20支麻竹筍遭逮。圖／旗山分局提供
夫妻闖入採收後遭竹林主人發現，當場逮到陳太太，報警後也抓到陳姓丈夫，守住辛苦耕種的農產品。圖／旗山分局提供
夫妻闖入採收後遭竹林主人發現，當場逮到陳太太，報警後也抓到陳姓丈夫，守住辛苦耕種的農產品。圖／旗山分局提供

台幣 農民

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