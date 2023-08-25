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安全帽遮車牌路上走 通緝犯逃11年遭雄警識破逮歸案

聯合報／ 記者古和純／高雄即時報導

高雄43歲陳姓男子周二騎車行經鳥松區長庚路時，因安全帽懸掛車尾蓋住車牌，警見狀隨即上前攔停，盤查過程警詢問姓名時，陳竟頓時語塞，猶豫幾秒後才說出姓名、生日，還沒等警查完身分，直接坦言「我有通緝！」陳自白，遭通緝11年來，天天提心吊膽，如今終於如釋重負。

「我不會騙你！」陳男向警方坦言自己遭通緝11年，沒想到自己會因車牌辨識問題遭警攔查，自知東窗事發，沒等警方查完身分，陳就直接坦承「我有通緝！」

警方當下不敢大意，再次詢問「你通緝? 」陳男坦言，一開始本想假借忘記身分證字號搪塞警方，但11年來因侵占詐欺罪嫌，每天都過得提心吊膽，如今遭警方查獲後如釋重負。

經查，陳男於2012年8月遭雲林地檢署發布通緝，至今已餘11年。陳男自白，11年間生活作息相當規律，出門騎車也守規矩。警告知權利後，將陳男依侵占通緝及詐欺通緝移送歸案。

警將陳男依侵占通緝及詐欺通緝移送歸案。記者古和純／翻攝
警將陳男依侵占通緝及詐欺通緝移送歸案。記者古和純／翻攝
男子安全帽掛車尾，影響車牌辨識遭雄警攔查。記者古和純／翻攝
男子安全帽掛車尾，影響車牌辨識遭雄警攔查。記者古和純／翻攝

通緝 侵占 詐欺

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