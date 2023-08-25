影／「金錢爆」群組吹噓穩賺 高雄女投資泰達幣險受騙

高雄61歲林姓女子7月加入LINE「金錢爆」投資社群，主講人吹噓購買虛擬貨幣泰達幣USDT轉買股票，穩賺高額利潤，林女躍躍欲試想投資500萬，但交涉過程中，林女驚覺疑似遇上詐騙，報警後佯裝欲面交現金，周二誘出車手後，埋伏員警順利逮獲22歲陳姓取款車手送辦。

鼓山分局龍華所日前接獲林女報案，指稱LINE「金錢爆」投資群組的主講人「楊老師」，利用話術誘引她投資受騙。林女表示，楊老師吹噓只要購買USDT轉買股票就能「高額獲利」，而且是合法方式交易。林女信以為真，輾轉向暱稱「小嫻」的女子接洽。

「小嫻」指示林女先申請APP虛擬帳號及密碼，同時向她介紹多家虛擬幣商可供選購。由於林女曾購買過虛擬貨幣，她驚覺這項投資居然沒有虛擬錢包帳號（金鑰）主控權，毫無保障可言，這才趕緊向警方報案。

林女配合警方向詐團佯稱欲投資500萬。為此，龍華所警員特意以千張玩具鈔為底，最上面放一張千元真鈔來誘拐車手，並約定周二下午2點多在龍勝路超商面交，當天車手陳男遠從台中南下高雄取款，隨即遭2名埋伏警順利逮捕。

「你當我第一天辦案！」員警要求陳男供出犯案動機，起初陳不願配合，還說收到錢後，透過LINE上游才會與他討論報酬，讓員警忍不住笑說，「誰拿到500萬，還會慢慢討論。」