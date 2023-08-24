重寧海鮮號「掛羊頭賣豬肉」 女攤商24日晚遭羈押禁見

大台北果菜市場攤商重寧海鮮號涉「掛羊頭賣豬肉」，新北檢方會同警方及衛生局官員共同搜查，昨逮陳姓男子及楊姓兄妹3人到案，今天再度搜索涉案人住處及倉庫，查扣手機、電腦、帳冊、進貨及出貨單、客戶資料表等相關資料，檢方訊後認為楊女有勾串共犯或證人、湮滅證人之虞，今晚向法院聲請羈押禁見楊女獲准，楊男及股東陳男二人則分別以20萬元及10萬元交保侯傳。

大台北果菜市場「重寧海產號」涉嫌販賣假羊肉消息傳出後，新北地檢署立即分案交由打擊民生犯罪專組檢察官彭馨儀、洪郁萱聯手偵辦，昨天指揮新北市刑警大隊、蘆洲分局、花蓮縣警察局刑警大隊、花蓮分局，會同新北市衛生局、花蓮縣衛生局、桃園市衛生局人員，昨日下午先搜索位於新北市五股區的南台企業社廠區、股東陳姓男子位於板橋區、蘆洲區重寧海產號倉庫及楊姓兄妹住處、花蓮縣花蓮市的上游公司等5個地點。今天上午再度搜索位於新北市三重區上游公司，查獲手機、電腦、帳冊、進貨及出貨單、客戶資料表等資料。

檢警追查出楊姓兄妹在新北市蘆洲區復興路的大台北果菜市場共同經營「重寧海產號」販售肉品、海鮮；陳姓男子為南台國際企業社股東，是處理販售肉品給楊姓兄妹的業務，自2020年間起，陳田依楊姓兄妹要求及訂購，涉販賣混合豬肉的羊肉或完全不含羊肉的猪肉片給楊姓兄妹，楊姓兄妹再以羊肉名義對外販售給不知情消費者。

新北市衛生局人員也已前往楊姓兄妹二人的重寧海鮮號攤位、羊肉產品供應商稽查，並送羊肉火鍋片至SGS檢驗其動物性成分，新北市衛生局指出，若涉摻偽假冒，可依食品安全衛生管理法，處7年以下有期徒刑，得併科8000萬元以下罰金。 新北市重寧海鮮號涉「掛羊頭賣豬肉」 檢警前往搜索並逮捕攤商楊姓兄妹及供貨的陳姓男子3人到案，新北地院今晚裁准楊女羈押禁見，楊男及股東陳男二人則分別以20萬元及10萬元交保。圖／新北市衛生局提供 新北市重寧海鮮號涉「掛羊頭賣豬肉」 檢警前往搜索並逮捕攤商楊姓兄妹及供貨的陳姓男子3人到案，新北地院今晚裁准楊女羈押禁見，楊男及股東陳男二人則分別以20萬元及10萬元交保。圖／新北市衛生局提供

【中央社新北24日電】

大台北果菜市場某攤商遭檢舉涉以豬肉冒充羊肉出售。檢警昨天拘提經營攤商的楊姓兄妹，以及處理並販售肉品的某上游公司陳姓股東等3名被告；檢方複訊後聲押禁見楊女獲准。

「周刊王CTWANT」報導，位於新北市蘆洲區的大台北果菜市場某攤商遭爆販售由美豬的嘴邊肉製成的假羊肉。攤商業者喊冤，認為也是受害者；周刊記者追查發現，攤商供貨上游是公司設於板橋區的某企業社，工廠在五股區凌雲路。

檢警調查發現，楊姓兄妹在新北市蘆洲區大台北果菜市場共同經營攤販，販售肉品與海鮮。某上游公司陳姓股東則負責處理楊姓兄妹的肉品業務。

檢警查出，自民國109年起，陳男涉依楊姓兄妹訂購需求，販賣混合豬肉的羊肉、或不含羊肉的豬肉片給楊姓兄妹後，楊姓兄妹再冒充成羊肉賣給消費者。

新北地檢署昨天與今天指揮新北市政府警察局刑事警察大隊、蘆洲分局與花蓮縣警方，並會同新北市政府衛生局等單位，搜索五股區某公司廠區、陳男住處、楊姓兄妹住處、攤商倉庫與花蓮、三重的上游公司等6處地點，查獲手機、電腦、帳冊、進貨出貨單、客戶資料表等資料，並拘提3名被告及通知3名證人到案說明。

檢察官訊問完畢後，認3名被告涉犯刑法意圖欺騙他人就商品品質為虛偽表示罪、詐欺取財罪，以及食品安全衛生管理法販賣攙偽或假冒食品罪，犯罪嫌疑重大，且楊女有勾串共犯或證人、湮滅證據之虞，向新北地院聲請羈押禁見；新北地院晚間裁定羈押禁見。

至於楊男及陳男尚無羈押必要，由檢察官分別諭知以新台幣20萬元及10萬元交保。