我漁船日公海火燒船10人獲救 宜蘭艦將千里送高血壓藥

海巡署艦隊分署昨晚間10時許，接獲東港漁業電台通報，一艘遠洋漁船於基隆嶼東北方1851浬處失火，位處日本釧路港東南方430浬，因火勢過大、船體受損嚴重棄船，10船員驚險獲救，但船長有高血壓情況危急，艦隊分署將派遣宜蘭艦前往協助送藥。

艦隊分署今晚說，今天凌晨1時45分，由友船「鴻海239」漁船將遇難火燒船的「旭」船2名台籍、8印尼籍共10名船員救起，目前人員均安，今晚交由「生漁」號漁船後立即往台灣海域返航。

但因「生漁」號漁船船上空間不足及「旭」船船長有藥物需求，艦隊分署獲報後立即展開各項聯繫及救援整備。

艦隊分署成立應變中心，並派遣北部地區機動海巡隊宜蘭艦進行人員及油水糧食整備，同時指派專人聯繫家屬及瞭解船長高血壓藥物需求。

宜蘭艦整備完成後將於第一時間自台北港出發，返航時預估為輕度颱風「蘇拉」影響台灣期間，艦隊分署將持續掌握颱風動態，盡速將漁民平安接駁回台。

海巡署艦隊分署表示，這次救援任務為「排除萬難，千里送藥」，秉持著時間即性命、速度即希望的原則，盡速完善各項準備前往救援，將10名遇難船員平安送回。