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新北男子五樓墜落 掉2樓遮雨棚送醫無生命危險

聯合報／ 記者曾伯愷林昭彰／新北即時報導

新北市三重區邱姓男子精神狀態不穩，今天晚上從仁義街225巷五樓住處墜落，當場掉到2樓鐵皮遮雨棚。新北市消防局獲報出動人車趕抵，協助邱男脫困，經檢視他肢體多處擦挫傷、意識不清對痛有反應，緊急協助送醫急救，所幸沒有生命危險。

據了解，邱姓男子（24歲）與爸爸、弟弟、哥哥同住在新北市三重區仁義街225巷一棟舊公寓五樓。近來邱男精神狀態十分不穩，又因係與家人爭吵。今天晚上7時34分左右，邱男胞弟突然聽到碰聲巨響，趕緊衝到廚房往窗外探頭察看，既見邱男已掉落在2樓鐵皮遮雨棚上。

新北市消防局獲報出動7輛各式搶救車輛、16名消防員趕抵，經架梯攀爬至2樓遮雨棚協助邱男脫困，檢視他右膝右小腿擦挫傷，眼皮撕裂傷，意識不清對痛有反應，緊急協助送醫急救所幸沒有生命危險，警方勘驗現場排除有外力介入跡象，至於確切落樓原因有待警方調查釐清。

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24歲邱姓男子今天晚上從新北市三重區仁義街225巷五樓墜落，當場掉至二樓遮雨棚，所幸送醫急救沒有生命危險。記者曾伯愷／翻攝
24歲邱姓男子今天晚上從新北市三重區仁義街225巷五樓墜落，當場掉至二樓遮雨棚，所幸送醫急救沒有生命危險。記者曾伯愷／翻攝
24歲邱姓男子今天晚上從新北市三重區仁義街225巷五樓墜落，當場掉至二樓遮雨棚，所幸送醫急救沒有生命危險。記者曾伯愷／翻攝
24歲邱姓男子今天晚上從新北市三重區仁義街225巷五樓墜落，當場掉至二樓遮雨棚，所幸送醫急救沒有生命危險。記者曾伯愷／翻攝
24歲邱姓男子今天晚上從新北市三重區仁義街225巷五樓墜落，當場掉至二樓遮雨棚，所幸送醫急救沒有生命危險。記者曾伯愷／翻攝
24歲邱姓男子今天晚上從新北市三重區仁義街225巷五樓墜落，當場掉至二樓遮雨棚，所幸送醫急救沒有生命危險。記者曾伯愷／翻攝

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